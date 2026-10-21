Profilul investițional al est-europeanului: Românii au un portofoliu diversificat între depozite/numerar, acțiuni/fonduri și asigurări/pensii – Polonezii preferă depozitele, cehii acțiunile, iar ungurii acțiunile și titlurile de stat

Structura portofoliilor financiare denotă diferențe semnificative în privința activelor cetățenilor din Europa Centrală și de Est.

România se remarcă printr-un profit relativ diversificat: 33,6% depozite (față de 37% în 2016, al doilea cel mai redus procent din regiune, după cel din Ungaria), 30,6% acțiuni și fonduri (față de 22% în urmă cu un deceniu), 16,1% asigurări și pensii (față de 7,9% în 2016, cel mai ridicat procent din regiune).

Polonezii își țin aproape jumătate din active în depozite și numerar, iar ponderea acestor active în total a crescut în ultimul deceniu, în vreme ce în regiune a scăzut.

Cehii și ungurii au aproape jumătate din active investite în acțiuni și fonduri, cei din urmă având și investiții semnificative în titluri de stat, potrivit calculelor CursDeGuvernare.ro pe baza datelor Eurostat.

Față de Cehia. Acțiunile și fondurile de investiții reprezintă 30,6% din activele românilor, față de 49,1% în Cehia (−18,5 pp). În sens invers, asigurările și pensiile cântăresc 16,1% în România și 7,4% în Cehia (+8,7 pp). Pe locuitor, un român are 4.594 de euro în acțiuni și fonduri, față de 23.260 de euro un ceh (de 5,1 ori mai puțin), și 5.052 de euro în numerar și depozite, față de 18.682 de euro (de 3,7 ori mai puțin).

Față de Ungaria. Ponderea acțiunilor și fondurilor este cu 20,0 pp mai mică în România (30,6% față de 50,6%), iar cea a titlurilor de creanță cu 10,4 pp (2,6% față de 13,0%). Numerarul și depozitele au o pondere cu 12,8 pp mai mare în România (33,6% față de 20,9%). În valoare pe locuitor, titlurile de creanță însumează 387 de euro în România și 4.245 de euro în Ungaria, adică de aproape 11 ori mai mult.

Față de Polonia. Ponderea numerarului și depozitelor este cu 14,8 pp mai mică în România (33,6% față de 48,5%), în timp ce acțiunile și fondurile au o pondere cu 5,0 pp mai mare (30,6% față de 25,6%). Asigurările și pensiile cântăresc cu 2,4 pp mai mult (16,1% față de 13,7%), iar creditele acordate cu 1,7 pp mai puțin (2,9% față de 4,5%). Pe locuitor, polonezii au de 2,5 ori mai mulți bani în numerar și depozite (12.383 de euro față de 5.052) și de 1,4 ori mai mult în acțiuni și fonduri (6.542 de euro față de 4.594).

Ce cuprinde fiecare categorie de active

Numerar și depozite: banii în numerar și sumele din conturile bancare (curente, de economii sau la termen).

banii în numerar și sumele din conturile bancare (curente, de economii sau la termen). Acțiuni și fonduri de investiții: acțiuni la companii listate sau nelistate, alte participații la capital și unități deținute în fonduri de investiții.

acțiuni la companii listate sau nelistate, alte participații la capital și unități deținute în fonduri de investiții. Asigurări, pensii și garanții: drepturile acumulate în asigurări de viață și în fonduri de pensii private, plus rezervele tehnice ale altor asigurări.

drepturile acumulate în asigurări de viață și în fonduri de pensii private, plus rezervele tehnice ale altor asigurări. Titluri de creanță: obligațiuni și alte instrumente de datorie, inclusiv titluri de stat , deținute direct.

obligațiuni și alte instrumente de datorie, inclusiv , deținute direct. Credite: sumele împrumutate de populație altor persoane sau entități, nu creditele contractate de populație.

sumele împrumutate de populație altor persoane sau entități, nu creditele contractate de populație. Alte conturi de încasat/de plătit: categorie reziduală, cu sume de încasat care nu intră în celelalte (de exemplu avansuri sau decalaje de plată). Mai exact, creanțe rezultate din decalajul dintre momentul înregistrării unei tranzacții și cel al plății, precum sume de încasat din salarii, dividende sau chirii și creanțe comerciale

Datele cuprind doar active financiare, nu și proprietăți imobiliare, și sunt exprimate în euro, la prețuri curente, fără ajustare pentru inflație.

Evoluția structurii portofoliilor financiare în ultimul deceniu

În România, ponderea acțiunilor și fondurilor a crescut cu 8,6 pp, de la 22,0% la 30,6%, iar cea a asigurărilor și pensiilor cu 8,2 pp, de la 7,9% la 16,1%. Ponderea numerarului și depozitelor a scăzut cu 3,3 pp, de la 37,0% la 33,6%, iar cea a „altor conturi” cu 17,7 pp, de la 31,9% la 14,2%.

În aceeași perioadă, în Cehia ponderea acțiunilor și fondurilor a crescut cu 11,3 pp, iar cea a depozitelor a scăzut cu 5,8 pp. În Ungaria, acțiunile au câștigat 9,0 pp, iar titlurile de creanță 3,3 pp, în timp ce depozitele au pierdut 5,0 pp. În Polonia, ponderea depozitelor a crescut cu 1,8 pp, iar cea a acțiunilor a scăzut cu 1,9 pp; creditele au urcat cu 3,8 pp.

Valoarea activelor din asigurări și pensii ale României a crescut de la 9,6 la 46,0 miliarde de euro (de 4,8 ori), iar cea a acțiunilor și fondurilor de la 26,6 la 87,4 miliarde de euro (de 3,3 ori).

România, cea mai mică pondere a activelor financiare pe cap de locuitor

România a înregistrat active financiare totale de 285,8 miliarde de euro în 2025, față de 932,1 miliarde de euro în Polonia și 517,3 miliarde de euro în Cehia. Ungaria are active cu 25,3 miliarde de euro mai mari, deși populația sa, de 9,54 milioane de locuitori, reprezintă jumătate din cea a României (19,04 milioane).

Raportate la numărul de locuitori, activele românilor sunt de 3,2 ori mai mici decât ale cehilor, de 2,2 ori mai mici decât ale ungurilor și de 1,7 ori mai mici decât ale polonezilor.

Totodată, România a avut cea mai rapidă creștere din grup în perioada 2016–2025.

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