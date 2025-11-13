Ministrul Educației: „Lipsa de pregătire a profesorilor este cauza principală a analfabetismului funcțional în rândul elevilor”. Reacția sindicatelor

Principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor este lipsa de pregătire a cadrelor didactice, a declarat ministrul Educației și Cercetării Daniel David, într-o discuție la podcastul organizației Salvați Copiii România.

Întrebat cât la sută din responsabilitatea pentru analfabetismul funcțional o atribuie lipsei de pregătire a profesorilor, ministrul a răspuns: „Nu vă supărați, nu vreau să spun 100%, dar cea mai mare parte. Până la urmă, copiii vin cu un nivel de inteligență și un nivel de creativitate normale, ca să spun așa. Este treaba profesorilor ca, pornind pe o normalitate, copiilor să le transferi acele competențe. N-ai pe cine să pui responsabilitatea decât pe cadrele didactice. Și asta e valabil și în preuniversitar și nu vreau să-i scutesc și pe cei din învățământul superior – când dăm greș și noi avem un abandon școlar destul de mare și este tot, ca să spun așa, un rol important pe care îl are universitatea și profesorii.”

Ministrul a explicat că, în cazul în care elevii ajung până în clasa a VIII-a fără să dobândească competențe de bază, vina nu poate fi căutată în altă parte decât în rândul cadrelor didactice:

„Dacă-l ai pe copil în școală și tu l-ai primit în clasa a V-a și ai lucrat cu el până în clasa a VIII-a, și în clasa a VIII-a la testele PISA sau la TIMSS el apare în zonă de analfabetism funcțional, fiind la școală… Păi, nu vă supărați, cine este de vină?”

Sindicatele reacționează și enumeră motivele pe care le consideră ele ca stând la originea situației

Sindicatul Învățământ Preuniversitar Argeșean (SIPA) Muntenia a reacționat printr-un comunicat în care cataloghează declarațiile ministrului drept „calomnioase, injuste și ofensatoare” și îl somează pe acesta să le ceară scuze public profesorilor.

„O asemenea afirmație este nefondată, injustă și profund ofensatoare la adresa sutelor de mii de profesori care, în ciuda unui sistem subfinanțat cronic de peste 35 de ani, continuă să își desfășoare activitatea cu profesionalism, devotament și sacrificii personale.”

România nu a respectat niciodată angajamentul legal de a aloca minimum 6% din PIB pentru educație, iar formarea continuă a profesorilor este, în multe cazuri, „formală, insuficient finanțată și lipsită de coerență”, mai amintește organizația.

Adevăratele cauze ale analfabetismului funcțional, în viziunea sindicatului:

lipsa unei politici coerente de educație,

subfinanțarea cronică a sistemului,

manualele depășite și curriculumul supraîncărcat,

numărul mare de elevi în clase,

absența sprijinului psihopedagogic real,

instabilitatea legislativă generată de succesiunea miniștrilor care impun „reforme” fără continuitate.

****