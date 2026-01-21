Profesorii amenință cu proteste, dacă nu sunt abrogate măsurile de austeritate ce au dus la reducerea numărului de clase

Cele mai mari federații sindicale din educație – FSLI și Spiru Haret – acuză Guvernul că sacrifică viitorul elevilor prin aplicarea măsurilor de austeritate adoptate în vara anului recut, măsuri ce a declanșat o reducere drastică a numărului de clase la nivel național.

Peste 2.000 de posturi didactice sunt în pericol, în timp ce elevii sunt înghesuiți în clase suprapopulate pentru a acoperi deficitul bugetar, susțin sindicaliștii.

Sindicaliștii critică dur Cabinetul Ilie Bolojan, susținând că subfinanțarea a devenit o „politică permanentă” a acestui Guvern.

În plin proces de planificare pentru anul școlar 2026-2027, realitatea din teren este alarmantă:

A fost generată o supraaglomerare a claselor și s-a ajuns la unități de învățământ unde efectivele depășesc 32 de elevi la o singură clasă.

Mecanismul a dus la o serie de disponibilizări mascate, estimarea sindicatelor fiind că cel puțin 2.000 de posturi didactice au dispărut ca urmare a comasării claselor.

Situația duce la riscuri majore, precum creșterea abandonului școlar și degradarea calității actului educațional, întrucât lucrul individualizat cu elevul devine imposibil.

Proteste, dacă nu sunt abrogate măsurile criticate

„Un stat care își distruge școala publică își distruge propria perspectivă de dezvoltare. Elevul a fost complet absent din calculele decidenților”, se arată în comunicatul sindicatelor.

Ele solicită intervenția de urgență a autorităților și îi reamintesc președintelui Nicușor Dan că a amânat timp de două luni o întâlnire crucială cu reprezentanții profesorilor pentru discutarea și analizarea efectelor pe care-au avut măsurile de corecție bugetară asupra învățământului românesc.

Principalele revendicări:

Abrogarea imediată a prevederilor din Legea 141/2025 care forțează mărirea claselor.

Stoparea tăierii posturilor din învățământ.

Creșterea bugetului alocat educației.

Reluarea dialogului social.

Dacă Guvernul nu renunță la aceste măsuri, federațiile sindicale anunță intensificarea acțiunilor de protest, utilizând toate formele legale pentru a bloca transformarea educației într-un „instrument de acoperire a deficitului bugetar”.

