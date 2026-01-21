Video / Călin Hințea, decanul facultății de Administrație de la UBB, la podcastul Spiritul Timpului: Ce este un oraș depresiv. ”Cine câștigă capital uman câștigă bani și resurse”

Cine atrage capital uman câștigă bani și resurse, iar într-un oraș este esențial ca motoarele economice să funcționeze integrat, a spus profesorul universitar Călin Hințea – decanul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la Universitatea Babes-Bolyai, în cadrul podcastului Spiritul Timpului, noul produs jurnalistic al CursDeGuvernare.ro .

În această nouă ediție a podcasturilor „Spiritul Timpului” Călin Hințea explică de ce unele localități – mai mari sau mai mici – prosperă datorită modului în care sunt conduse, și de ce altele, deși au la dispoziție toate resursele necesare, sunt conduse de administrația locală către depresie.

”Orașul depresiv e ceva cu care ne întâlnim foarte des în zilele noastre, din nefericire. Sau comunități depresive – adică și comunitățile rurale – nu trebuie să vorbim neapărat doar despre orașe. Ritmul schimbării este amețitor. Totdeauna schimbarea a existat, dar acum avem impactul tehnologiei și viteza schimbării și se întâmplă efecte la nivel global. Pentru că urbanul mare aduce bogăția mondială: peste 80% din bogăția mondială vine din urbanul mare. Atunci, problema este ce se întâmplă cu celelalte comunități.

Iar lumea crede că în administrația din România se doarme. Da, se doarme, dar cu efecte, pentru că administrația locală este într-o competiție, ca un business. Bătălia e imensă, iar cine câștigă – câștigă capital uman. Dacă câștigă capital uman, câștigă bani și resurse. Cine pierde – pierde capital uman și nu mai poate face nimic, chiar și dacă vin investitori. Atunci comunitatea îmbătrânește, începe să sufere economic, calitatea vieții se duce în jos și în ultimă fază comunitatea devine – așa cum o numesc eu – o comunitate depresivă”, a explicat Călin Hințea, decanul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la Universitatea Babes-Bolyai.

Cum scoți un oraș din depresie: de la profilul strategic la marketing

Discuția a vizat faptul că, deși suntem ”țara primarilor”, vulnerabilitatea dezvoltării locale pornește, paradoxal, de la administrațiile locale – adică de la structurile cele mai apropiate de cetățean.

Potrivit lui Călin Hințea, pentru a înțelege sursa acestei probleme s-a realizat un studiu de caz: 600 de experți, grupați în 29 de echipe de lucru, au muncit timp de 2 ani pe baza datelor culese în 11 ani. Așa s-a născut strategia și viziunea de dezvoltare a orașului Cluj-Napoca.

Profesorul universitar a explicat că într-un oraș sau comunitate este esențial să ai unde să îți petreci timp de calitate și să găsești soluția ca motoarele economice să funcționeze integrat, dar și de ce unele orașe care au toate resursele posibile rămân subdezvoltate. Acesta prezentat și 11 indicatori care arată dacă un oraș are vitalitate urbană sau nu.

