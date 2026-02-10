Boom în industria globală de coding și servicii IT. Cât a crescut productivitatea și ce este ”vibe coding”

Industria de coding și servicii IT înregistrează un boom al productivității la nivel global, grație adoptării inteligenței artificiale în procesul de coding, conform Financial Times (FT).

Până în trimestrul al treilea din 2025 (cele mai recente date disponibile), volumul de cod nou sau cod actualizat „încărcat” pe GitHub în Statele Unite era cu 30% mai mare decât ar fi fost dacă ar fi continuat creșterea medie (tendința) de dinainte de 2025. Acest cod nou alimentează produse și servicii noi, punctează FT.

În același timp, după ani de creștere neglijabilă, luna trecută au fost lansate cu 55% mai multe aplicații iOS decât în luna ianuarie din 2024. Totodată, numărul total de înregistrări de site-uri noi la nivel global a crescut cu 34% față de anul anterior, după mai mulți ani de stabilitate/stagnare.

Ce este ”vibe coding”. Programatorii care folosesc AI în procesul de coding raportează creșteri majore ale productivității

Publicația NewStack explică fenomenul din spatele acestui boom al productivității, denumit „vibe coding” de cercetătorul în inteligență artificială Andrej Karpathy. NewStack scrie că acest nou mod de lucru al programatorilor nu doar ajută dezvoltatorii de cod, ci îi transformă din programatori care scriu cod linie cu linie în ”coordonatori ai unor fluxuri de lucru alimentate de inteligență artificială”.

În plus, din ce în ce mai mulți utilizatori care nu fac coding au început să experimenteze cu diferite aplicații de AI precum platforma Claude Cowork – sistemul de inteligență artificială agentică al companiei Anthropic destinat utilizatorilor fără experiență în programare, a cărui nouă suită de instrumente a stârnit îngrijorare în sectorul serviciilor digitale.

În același timp, dezvoltatorii experimentați folosesc instrumente precum GitHub Copilot, Claude Code, Cursor și Devin, care pot acționa drept asistenți capabili să planifice, să se adapteze și să execute în timp real sarcini de coding.

Potrivit sondajului Stack Overflow Developer Survey 2024, 76% dintre dezvoltatorii profesioniști folosesc sau intenționează să folosească instrumente de inteligență artificială în procesul de dezvoltare și de lucru, în creștere față de un procent de 70% în 2023. Conform sursei citate, datele sugerează că implicațiile depășesc cu mult productivitatea individuală.

”«Inteligența artificială scrie acum software comercial complet funcțional, care amenință industrii întregi» – iar momentul decisiv pare să fi fost tranziția de la chatbot-uri la agenți autonomi”, scrie Financial Times.

