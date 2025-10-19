Producţia de ţiţei a României, în primele 8 luni – scădere de 7,7%; importurile – avans de 19,2%

România a produs, în primele opt luni ale acestui an, 1,669 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 139.300 tep mai mică (-7,7%) decât cea înregistrată în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de INS și prezentate de Agerpres.

Importurile de ţiţei au totalizat, în intervalul analizat, 5,96 milioane tep, cu 960.500 tep peste cele consemnate în primele opt luni ale anului precedent (+19,2%).

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de ţiţei ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%.

Pentru 2025, este estimată o cantitate de ţiţei de 2,74 milioane tep (-2,8%, comparativ cu anul anterior), în 2026 de 2,68 milioane tep (-2,2%) şi în 2027 de 2,63 milioane tep (- 1,9%).

Scăderea este consecinţa declinului natural al zăcămintelor şi menţinerii unităţilor existente de producţie, precizează CNSP.

Importul de ţiţei este preconizat în urcare la 7,8 milioane tep, în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,5%, timp în care va creşte cu 10,4% în 2025 – la 7 milioane tep, cu 7,4% în 2026 – la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8% în 2027.

