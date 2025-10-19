cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

19 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Producţia de ţiţei a României, în primele 8 luni – scădere de 7,7%; importurile – avans de 19,2%

Rss
De Vladimir Ionescu

19 octombrie, 2025

România a produs, în primele opt luni ale acestui an, 1,669 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 139.300 tep mai mică (-7,7%) decât cea înregistrată în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de INS și prezentate de Agerpres.

Importurile de ţiţei au totalizat, în intervalul analizat, 5,96 milioane tep, cu 960.500 tep peste cele consemnate în primele opt luni ale anului precedent (+19,2%).

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de ţiţei ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%.


Pentru 2025, este estimată o cantitate de ţiţei de 2,74 milioane tep (-2,8%, comparativ cu anul anterior), în 2026 de 2,68 milioane tep (-2,2%) şi în 2027 de 2,63 milioane tep (- 1,9%).

Scăderea este consecinţa declinului natural al zăcămintelor şi menţinerii unităţilor existente de producţie, precizează CNSP.

Importul de ţiţei este preconizat în urcare la 7,8 milioane tep, în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,5%, timp în care va creşte cu 10,4% în 2025 – la 7 milioane tep, cu 7,4% în 2026 – la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8% în 2027.

(Citește și: Opt state membre OPEC+ cresc producția țiței din octombrie. Decizia dezavantajează economic Rusia)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

Opt state membre OPEC+ cresc producția țiței din octombrie. Decizia dezavantajează economic Rusia

Scădere a producției de țiței a României – creștere a importurilor

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți