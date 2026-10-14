Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu își revin – Arabia Saudită își majorează producția și pregătește extinderea conductei care ocolește Strâmtoarea Ormuz

Arabia Saudită și-a crescut producția și capacitatea de export a petrolului în afara Strâmtorii Ormuz, Riadul informând OPEC că producția sa de petrol a urcat în septembrie la aproximativ 8,4 milioane de barili pe zi, cel mai ridicat nivel de la începutul războiului SUA împotriva Iranului.

În paralel, conform Bloomberg, autoritățile saudite au anunțat planuri pentru creșterea capacității oleoductului East-West, ruta strategică ce transportă petrol din estul țării către portul Yanbu, la Marea Roșie, evitând astfel Strâmtoarea Ormuz.

Conducta Est-Vest are o capacitate nominală de aproximativ 7 milioane de barili pe zi, însă în prezent ar funcționa la circa 6 milioane de barili pe zi, după ce un atac din septembrie a distrus una dintre stațiile de pompare.

Aramco ar putea adăuga încă 1,2 mil. barili/zi în mai puțin de două luni

În următoarele șapte-opt săptămâni, Saudi Aramco ar urma să crească capacitatea de transport către Marea Roșie cu aproximativ 1,2 milioane de barili pe zi, prin adaptarea unei conducte existente utilizate în prezent pentru gaze naturale, astfel încât aceasta să poată transporta temporar țiței.

Autoritățile saudite nu au oferit detalii despre conducta care va fi utilizată. O ipoteză este că ar putea fi vorba despre vechea conductă IPSA – Iraqi Pipeline in Saudi Arabia –, cu o lungime de aproximativ 1.500 de kilometri, construită în anii ’80 și care merge în mare parte paralel cu East-West Pipeline. Conducta a fost preluată de Arabia Saudită după invadarea Kuweitului de către Saddam Hussein, în august 1990, și ulterior transformată pentru utilizare în sistemul național de gaze.

Soluția ar fi însă temporară. Conducta ar trebui să revină la transportul gazelor până în luna mai, în condițiile în care saudiții au nevoie de ea pentru alimentarea centralelor electrice în perioada de vârf a consumului din timpul verii.

Saudiții vor să crească capacitatea conductei la 10 mil. barili/zi în următorii ani

Pe termen mai lung, Riadul intenționează să majoreze capacitatea East-West Pipeline până la aproximativ 10 milioane de barili pe zi în următorii doi-trei ani, în principal prin creșterea capacității de pompare, fără construirea unei noi conducte.

O asemenea extindere ar crește considerabil capacitatea Arabiei Saudite de a exporta petrol fără a utiliza Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante și vulnerabile rute energetice ale lumii.

Exporturile din Orientul Mijlociu își revin puternic

Revenirea producției saudite se suprapune peste o recuperare accelerată a exporturilor de petrol din regiune, după preluarea controlului asupra Strâmtorii Ormuz de către Statele Unite.

Exporturile cumulate de țiței ale Iranului, Irakului, Kuweitului, Qatarului, Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Omanului au evoluat astfel în 2026, în milioane de barili pe zi (din august Iranul nu a mai exportat petrol, după reinstituirea blocadei navale a SUA):

Ianuarie: 18,335 milioane barili/zi

Februarie: 19,434 milioane barili/zi

Martie: 8,712 milioane barili/zi

Aprilie: 8,501 milioane barili/zi

Mai: 6,488 milioane barili/zi

Iunie: 11,087 milioane barili/zi

Iulie: 12,939 milioane barili/zi

August: 13,896 milioane barili/zi

Septembrie: 14,652 milioane barili/zi

Octombrie: 17,273 milioane barili/zi

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