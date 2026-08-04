Politica tarifară a SUA: Industria americană a avut în iulie cea mai bună evoluție din 2022 încoace – Producția a înregistrat cea mai mare creștere lunară din ultimii 80 de ani – Fabricile angajează din nou, comenzile accelerează, exporturile sunt la maximul ultimilor 4 ani

Industria prelucrătoare din SUA este în plină expansiune, înregistrând în iulie cel mai rapid ritm de creștere din 2022 și depășind așteptările în cazul mai multor indicatori, conform celui mai recent sondaj Institute for Supply Management (ISM).

Activitatea industriei prelucrătoare din SUA a crescut astfel în luna iulie cu cel mai bun ritm din ultimii peste patru ani, pe fondul cererii solide, al creșterii puternice a producției și al noilor angajări făcute de companii, explică Bloomberg.

Astfel, indicele PMI compozit al industriei prelucrătoare calculat de Institute for Supply Management a urcat în iulie la 55,6 puncte, cel mai ridicat nivel din mai 2022. Valorile de peste 50 de puncte indică o expansiune, iar sectorul s-a menținut peste acest prag timp de șapte luni consecutive.

Indicele ISM al producției industriale a consemnat cea mai mare creștere pentru o lună iulie din 1951

Sub-indicele producției a crescut la 58,5 puncte, cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2021, în timp ce sub-indicele privind ocuparea forței de muncă a indicat că producătorii industriali și-au crescut numărul de angajați pentru prima dată din septembrie 2023. Și ritmul de creștere a comenzilor noi, un indicator al cererii, s-a accelerat.

Industria prelucrătoare a câștigat avânt în acest an, fabricile beneficiind de cererea rezilientă a consumatorilor, de cheltuielile guvernamentale mai mari pentru apărare și de investițiile solide ale companiilor, în contextul politicilor tarifare ale administrației Trump.

Tarifele impuse de administrația Trump au scopul de a readuce în America marile capacități industriale plecate în timpul deceniilor de globalizare

Toate sectoarele industriale, cu o singură excepție, au raportat creștere în iulie, inclusiv tipografiile, industria confecțiilor și producția de echipamente electrice. Singurul sector care a consemnat o contracție a fost cel al produselor chimice.

Fabricile au continuat să se confrunte cu termene mai lungi de livrare din partea furnizorilor și cu majorarea prețurilor materiilor prime. Indicele input-urilor ISM a coborât totuși la 71,1 puncte în iulie, cel mai redus nivel din ultimele cinci luni, dar a rămas considerabil peste valorile de la începutul anului.

În același timp, indicatorul exporturilor a atins în iulie cel mai ridicat nivel din martie 2022, iar componenta importurilor a urcat la cea mai bună valoare din iunie 2021.

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