vineri

31 octombrie, 2025

Stiri

Producția Hidroelectrica a scăzut cu 23% în primele 9 luni – Creștere de 150% a achizițiilor de energie din piețe

De Razvan Diaconu

30 octombrie, 2025

Grupul Hidroelectrica (H2O) a raportat o producție de energie electrică brută de 8.732 GWh în primele 9 luni din 2025, în scădere cu 23% comparativ cu perioada similară din 2024, din care 8.542 GWh reprezintă GWh reprezintă producția brută obținută din surse hidro, potrivit unor date preliminare publicate de compania de stat pe site-ul Bursei de Valori București.

Anul 2025 se prefigurează a fi al doilea an semnificativ de scădere a producției Hidroelectrica, după ce seceta de anul trecut a redus la rândul ei producția din întreg 2024 cu 23%, la 14.224 GWh.

„Condițiile hidrologice nefavorabile au generat un context operațional dificil, determinând revizuirea proiecțiilor bugetare în ceea ce privește producția netă de energie electrică. În același timp, diminuarea producției proprii generează un necesar suplimentar de achiziții din piață, cu impact direct asupra creșterii cheltuielilor aferente achiziției de energie electrică și implicit asupra rezultatelor financiare ale Societății. Astfel, reducerea producției proprii, pe fondul secetei severe, precum și creșterea achizițiilor de energie din piață, constituie principalii factori care au determinat redimensionarea bugetului aferent anului 2025”, arată compania în debut de octombrie, când și-a rectificat bugetul pentru acest an.

Hidroelectrica echilibrează sistemul energetic: Compania de stat ține capacitățile în rezervă și produce în funcție de debitul Dunării, al râurilor și în funcție de producția solară și eoliană


În primele 9 luni din acest an, producția de energie electrică netă a fost de 8.473 GWh (-23% an/an), dintre care 8.289 GWh din surse hidro (-24%). Producția de energie electrică din surse eoliene a fost de 184 GWh, -14% față de primele 9 luni din 2024.

Potrivit principalilor indicatori operaționali-cheie preliminari ai Grupului Hidroelectrica pentru primele 9 luni din 2025, Hidroelectrica a achiziționat o cantitate de 1.657 de GWh de energie electrică, în  creștere cu 149% față de primele 9 luni din 2024 (666 GWh). În întreg 2024, achizițiile de energie ale Hidroelectrica s-au cifrat la 802 GWh. Achizițiile sunt explicate de necesarul extra pentru servisarea obligațiilor contractuale generate de extinderea portofoliului de furnizare.

Cantitatea totală de energie electrică vândută de Grupul Hidroelectrica în primele 9 luni din 2025 se ridică la 10.130 GWh, în scădere cu 14% față de primele 9 luni din 2024.

Hidroelectrica se apropie de 1 milion de consumatori casnici pe segmentul de furnizare

Hidroelectrica precizează că informațiile cuprinse în acest raport sunt preliminare și pot diferi de rezultatele finale.

„Raportul conține estimări referitoare la rezultatele Grupului, care reflectă cunoștințele actuale ale Societății și sunt însoțite de riscuri și incertitudini care pot duce la diferențe între rezultatele finale și cele incluse în prezentul raport, de aceea nu reprezintă o garanție a performanței companiei și trebuie privite cu prudență”, se menționează în raport.


Conform calendarului financiar, raportul cu rezultatele financiare aferente primelor 9 luni din 2025 urmează să fie publicat la data de 14 noiembrie.

Hidroelectrica este lider în producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național. Cu o producție în an mediu hidrologic de peste 17 TWh generată în sucursale amplasate strategic pe teritoriul țării, Hidroelectrica furnizează într-un an normal circa 30% din producția totală a țării.

***

Rss
Etichete:

