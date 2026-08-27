Anul asfaltului: Rafinăria Vega Ploiești a crescut producția de bitum în 2025, dar a acoperit doar 15% din consum – România rămâne dependentă de importuri

Producția de bitum a rafinăriei Vega Ploiești, operată de Rompetrol Rafinare și controlată de kazahii de la KMG International, s-a cifrat la peste 92.000 tone în 2025, în creștere cu 23% față de 2024, dar în scădere cu 12,5% față de 2024, potrivit datelor raportate de rafinărie.

Revenirea producției de bitum vine în contextul în care procesarea totală de materie primă în rafinăria Vega a fost de 395.465 tone în anul 2025, în creștere cu 35% față de anul trecut, când au fost procesate 292.789 tone. În 2023, Vega a procesat 374.327 tone materie primă.

Vega a fost mulți ani singurul producător de bitum, dar și Grampet și Petrom au anunțat investiții pentru a începe producția de bitum polimerizat pentru piața românească, având în vedere marile investiții în infrastructură din România ultimilor și următorilor ani.

Rafinăria Vega este o rafinărie de nișă specializată în producția de solvenți, hexan și bitum

La un necesar anual cumulat de bitum de 600.000-700.000 tone, producția de la Vega a reușit să acopere doar circa între 13-15% din consumul din 2025, mult mai puțin decât în ultimii ani, când gradul de acoperire din sursă internă a consumului era de 20%, la o producție istorică la Vega de 120.000 tone, aproape de maximul de capacitate de 140.000 tone.

La consumul anual al României, vorbim de circa 100.000-150.000 tone necesarul pentru autostrăzi, la care se adaugă se adaugă nevoile curente, adică necesarul pentru refacerea anuală de covoare asfaltice din localități sau din rețeaua existentă de drumuri naționale. Potrivit specialiștilor, acesta se poate ridica până la 500.000 tone annual, în funcție de ce drumuri intră în reabilitare.

Producția internă de bitum este o miză majoră pentru economia locală în condițiile în care România traversează o perioadă efervescentă în ceea ce privește construcția de drumuri: la autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale și județene, bitumul este cea mai importantă piesă în mixtura asfaltică, cu o pondere de 4-6%.

Bitumul reprezintă peste jumătate din prețul asfaltului

Potrivit datelor comerciale din platforma World Integrated Trade Solution (WITS) a Băncii Mondiale, România a importat 563.000 tone de bitum în 2023, în valoare de 308,67 milioane de dolari sau 1,4 miliarde de lei.

Ca idee, din necesarul anual de bitum pentru reabilitări și pentru investiții, circa 80-85% este importat exclusiv din regiune, din considerente de depozitare.

Valoarea importurilor de bitum este mică raportat la beneficii, care poate explica parțial lipsa interesului rafinăriilor locale de a produce mai mult bitum, dar România are capacitate de producție neutilizată.

În vara anului trecut, Petrom a anunțat reluarea activității în domeniului bitumului, prin două parteneriate strategice cu companii românești, după ce în urmă 15 ani a închis producția la Arpechim.

În prezent, prețul tonei de bitum rutier costă între 500 și 550 de euro, în funcție de bitum, față de 340 de euro în 2007.

Asfaltul este un material vâscos, de obicei semi-solid, care conține bitum ca ingredient principal. Bitumul se obține prin distilarea țițeiului și prin oxidarea fracțiunilor grele rămase după distilarea primară a acestuia. După obținerea bitumului, acesta este amestecat cu agregate pentru a forma un amestec asfaltic, care este flexibil și are proprietăți adezive.

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