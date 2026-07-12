Producția auto din România, scădere de -12,7% în S1: Dacia înregistrează cel mai slab semestru din ultimii 5 ani, Ford Otosan revine după o lună aprilie cu modificări la modelele produse

Producția de autoturisme din România a totalizat în luna iunie 2026 un volum de 44.536 de unități, în scădere cu 16% față de iunie 2025, când producția s-a cifrat la 53.035 unități, conform datelor centralizate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Din totalul producției realizate în iunie, 23.218 unități au fost fabricate la uzina Automobile Dacia de la Mioveni, în timp ce 21.318 autoturisme au fost produse la uzina Ford Otosan de la Craiova.

La nivel de semestru și raportat an/an (iunie 2026 vs. iunie 2025), cele două uzine înregistrează un declin al producției de -12,7%. Astfel, pe ansamblul primelor 6 luni din 2026, producția totală de autoturisme din România a ajuns la 247.972 unități, din care 129.404 unități realizate de Dacia și 118.868 unități de Ford Otosan (vs. 157.206 unități DACIA în S1 2025, -18% aproape, și 127.010 unități FORD OTOSAN în S1 2025, -6-7%).

De notat totuși că se constată o revenire în nivelul clasic (lunar) de producție, cel puțin la Ford, după ce luna aprilie a produs o bună parte din declinul an/an al producției al Ford Otosan. Dacia în schimb continuă perioada cu producție mai mică, înregistrând cel mai slab semestru din ultimii 5 ani (aproape -18% față de S1 2025).

Ca idee, în aprilie 2026, au fost produse la cele două uzine doar 31.450 de autoturisme, -29% față de aprilie 2025, una din cele mai slabe luni din ultimii ani: doar 18.366 unități au fost fabricate în aprilie la uzina Automobile Dacia de la Mioveni, în timp ce doar 13.084 autoturisme au fost produse la uzina Ford Otosan de la Craiova.

Puma Gen-E a primit o baterie nouă cu autonomie mărită în prima parte a anului

Scăderea producției anuale de la Ford e explicată de o reducere de 30% a volumului produs în aprilie 2026 comparativ cu aprilie 2025, când au fost produse la Craiova numai 7.734 autoturisme. O explicație a fost anunțul din martie al companiei privind o serie de îmbunătățiri pentru modelul Puma, printre care o baterie nouă cu autonomie mărită pentru modelul electric, care e cel mai bine vândut model electric din Marea Britanie.

Totodată, schimbări au avut loc la modelele produse la Craiova și prin faptul că s-a introdus sistemul BlueCruise, o tehnologie care permite un condus semi-autonom pe autostradă.

În același timp, grupul Renault a decis să aloce noul model Striker uzinei de la Bursa, din Turcia, în timp ce uzina de la Mioveni a rămas cu modelele Duster, Bigster şi Logan, care se află însă spre finalul ciclului de producție.

Declin al producției auto după vârful din 2024

În anul 2025, producția totală de automobile din România a fost de 545.510 unități, în scădere cu 2,6% comparativ cu 560.102 unități fabricate în 2024.

Din totalul producției realizate în 2025, 297.182 de autoturisme au fost fabricate la uzina Dacia de la Mioveni, iar 248.328 de unități au fost produse la uzina Ford Otosan de la Craiova.

Datele statistice arată că evoluția producției în 2025 a fost marcată de o scădere față de nivelul record atins în anul anterior. În 2024, industria auto din România a produs 560.102 autoturisme, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii ani, după ce în 2023 producția se situase la 513.050 unități.

***