Producția auto din România începe 2026 pe scădere: recul la Dacia, creștere la Ford. Continuă tranziția către producția de electrice și hibride

Potrivit celor mai recente date furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), producția națională de automobile a avut parte de o scădere în prima lună din 2026.

Astfel, în luna ianuarie au fost produse 36.875 unități, în scădere cu 6,6% față de luna similară din ianuarie 2025, când la fel am avut o scădere semnificativă.

Din toate mașinile produse în prima lună a lui 2026, Dacia a produs 18.880 de mașini la uzina de la Mioveni, un minus de aproape -15% comparativ cu ianuarie 2025 și de -41% față de ianuarie 2024. În același timp, Ford a produs 17.995 de vehicule la uzina sa de la Craiova (+4%) și +10% față de ianuarie 2024.

Dacia a început în debut de 2025 producția Bigster, în timp ce la Craiova Ford Otosan a început producția mai multor modele electrice

De notat totuși că perioada lunilor ianuarie-februarie este în general o perioadă mai slabă pentru economie, în timp ce luna ianuarie poate fi una mult temperată la nivel de activitate economică având în vedere zilele libere din debutul anului și modul în care aceste zile se conectează cu liberele de Bobotează și Sf. Ion.

Ca idee, în ianuarie 2024 au fost produse în România peste 48.700 de mașini, din care 32.350 au fost produse la Mioveni, iar 16.370 de unităţi la Craiova. Asta arată că Ford a produs defapt luna trecută peste luna ianuarie 2024, în timp ce scăderea producției totale provine exclusiv de la uzina Dacia din Mioveni.

Totodată, luna ianuarie din 2024 a fost o lună record de producție, ceea ce denaturează ușor cifrele din ianuarie 2025 și 2026.

În ianuarie 2024 s-a revenit de altfel la producția de dinainte de pandemie, ca volum. Ca idee, singura altă lună ianuarie cu producție peste 30.000 de mașini, dincolo de anii 2024, 2025 și 2026, a fost ianuarie 2019, care a fost an complet pentru Duster II varianta pentru UK, produs în România (generația anterioară pentru UK era produsă în India). Asta arată că ianuarie 2026 a fost totuși o lună solidă, în linie cu ianuarie 2025.

Peste 90% din producția uzinei de la Mioveni se duce la export – la uzina Ford Craiova vorbim despre aproape 99%

În plus, deși ianuarie 2025 a început cu un minus, pe tot anul 2025 cei doi producători din România au scos pe porțile fabricii un volum de 545.510 unități, în scădere cu doar -2,6% față de recordul absolut tabilit în anul precedent, 2024, când la uzinele Dacia și Ford de la Mioveni și Craiova au fost produse 560.102 mașini.

De notat că 2025 a marcat anul unei realinieri a producției auto locale, către producție mai mare de mașini hibride și electrice, realiniere care s-a realizat în primul trimestru al anului. Asfel, în primele 3 luni din 2025 se ajunsese la o scădere an/an de circa -11% a producției auto, care s-a temperat apoi rapid până la finalul primelor 6 luni din an la -2,8% – fapt ce arată că uzinele auto locale au intrat rapid în linie dreaptă cu producția noilor modele.

Evoluția trimestrială a producției de automobile în România în 2025;

12 luni 2025: 545.510 unități (-2,6%)

9 luni 2025: 399.199 unități (-2,2%),

6 luni 2025: 284.216 unități (-2,8%),

3 luni 2025: 135.723 unități (-11%).

2024: 560.102 unități, valoare record.

