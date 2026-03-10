Producția auto a României, recul de -6% în primele 2 luni ale lui 2026. Moment rar: Ford a produs în februarie mai multe mașini decât Dacia

Producția de autoturisme a scăzut în primele două luni din 2026 cu circa 5,9%, potrivit celor mai recente date furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Astfel, doar în februarie, în România au fost produse 43.369 de autoturisme, o scădere de 5,3% față de februarie 2025, când s-a consemnat o reducere de producție tot de 5,3% comparativ cu luna februarie 2024.

Moment rar: Ford a produs mai multe mașini decât Dacia

Uzina Dacia de la Mioveni a produs 21.535 unități, cu circa 4.900 mai puține ca în februarie 2025, în timp ce uzina Ford Otosan de la Craiova a produs luna trecută 21.834 unități, cu aproape 2.500 mai multe ca în februarie 2025 și peste producția lunară a Dacia.

În ianuarie, Dacia a produs 18.880 de mașini la uzina de la Mioveni, un minus de aproape -15% comparativ cu ianuarie 2025 și de -41% față de ianuarie 2024. În același timp, Ford a produs 17.995 de vehicule la uzina sa de la Craiova (+4%) și +10% față de ianuarie 2024.

Per total, în primele două luni din 2026, producția de automobile a fost de 80.244 unități (40.415 unități Dacia și 39.829 unități Ford Otosan), cu 5,9% mai puține față de primele 2 luni din 2025, perioadă în care au fost produse 85.260 unități.

Dacia a început în debut de 2025 producția Bigster, în timp ce la Craiova Ford Otosan a început producția mai multor modele electrice

De notat totuși că perioada lunilor ianuarie-februarie este în general o perioadă mai slabă pentru economie, în timp ce luna ianuarie poate fi una mult temperată la nivel de activitate economică având în vedere zilele libere din debutul anului și modul în care aceste zile se conectează cu liberele de Bobotează și Sf. Ion.

Pe tot anul 2025, cei doi producători din România au scos pe porțile fabricii un volum de 545.510 unități, în scădere cu doar -2,6% față de recordul absolut stabilit în anul precedent, 2024, când la uzinele Dacia și Ford de la Mioveni și Craiova au fost produse 560.102 mașini.

De notat că 2025 a marcat anul unei realinieri a producției auto locale, către producție mai mare de mașini hibride și electrice, realiniere care s-a realizat în primul trimestru al anului. Astfel, în primele 3 luni din 2025 se ajunsese la o scădere an/an de circa -11% a producției auto, care s-a temperat apoi rapid până la finalul primelor 6 luni din an la -2,8% – fapt ce arată că uzinele auto locale au intrat rapid în linie dreaptă cu producția noilor modele.

Evoluția trimestrială a producției de automobile în România în 2025;

12 luni 2025: 545.510 unități (-2,6%)

9 luni 2025: 399.199 unități (-2,2%),

6 luni 2025: 284.216 unități (-2,8%),

3 luni 2025: 135.723 unități (-11%).

2024: 560.102 unități, valoare record.

***