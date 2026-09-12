Producția auto a scăzut la 12.607 unități în august, după oprirea uzinelor Dacia și Ford pentru revizii – Minus de 8% pe primele 8 luni din an, față de 2025

Producția de autoturisme din România a totalizat în luna august 2026 un volum de 12.607 unități, în scădere puternică față de iulie, când producția s-a cifrat la 49.171 de unități, conform datelor centralizate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Scăderea din august a venit în contextul în care ambele mari uzine auto din România și-au întrerupt temporar producția pentru revizii și lucrări de mentenanță. Ford Otosan și-a oprit uzina de la Craiova între 3 și 19 august, iar Automobile Dacia, uzina de la Mioveni între 3 și 25 august.

Comparativ, în iulie 2025, au fost produse în România un număr de 50.241 de autoturisme, din care uzina Dacia de la Mioveni a produs 23.071 de unități, iar uzina Ford Otosan de la Craiova a produs 27.170 de unități. Apoi, în august 2025, au fost produse în România un număr de 12.343 de autoturisme, din care uzina Dacia de la Mioveni a produs 5.213 unități, iar uzina Ford Otosan de la Craiova a produs 7.130 de unități.

Luna august e o lună de revizii și lucrări de mentenanță la uzinele auto din România

În orice caz, din totalul producției realizate în august 2026, 3.741 de unități au fost fabricate la uzina Automobile Dacia de la Mioveni, în timp ce 8.866 de autoturisme au fost produse la uzina Ford Otosan de la Craiova.

Astfel, în contextul opririi temporare a lucrărilor de producție, ambele uzine au înregistrat astfel scăderi puternice ale producției în luna august față de luna iulie, când 25.869 de unități au fost fabricate la Mioveni, iar la Craiova 23.302 de unități.

Producția auto, în scădere cu 7,8% în primele opt luni față de primele 8 luni din 2025

Pe ansamblul primelor opt luni din 2026, producția totală de autoturisme din România a ajuns la 319.750 de unități, din care 169.014 unități realizate de Dacia și 150.736 de unități de Ford Otosan. Comparativ cu perioada similară din 2025, când au fost produse 346.800 de vehicule, rezultă o scădere de 7,8%, conform datelor ACAROM.

În termeni absoluți, fabricile Dacia și Ford au produs în primele opt luni ale anului cu 27.050 de autoturisme mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025.

Declin al producției auto după vârful din 2024

În anul 2025, producția totală de automobile din România a fost de 545.510 unități, în scădere cu 2,6% comparativ cu 560.102 unități fabricate în 2024.

Din totalul producției realizate în 2025, 297.182 de autoturisme au fost fabricate la uzina Dacia de la Mioveni, iar 248.328 de unități au fost produse la uzina Ford Otosan de la Craiova.

Datele statistice arată că evoluția producției în 2025 a fost marcată de o scădere față de nivelul record atins în anul anterior. În 2024, industria auto din România a produs 560.102 autoturisme, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii ani, după ce în 2023 producția se situase la 513.050 de unități.

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