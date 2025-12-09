Producția auto a României – performanțe remarcabile pe piețele europene – 500.000 de mașini în 11 luni

Producția națională de automobile a scăzut ușor în cele 11 luni scurse complet din 2025, cu 2,48% față de perioada de 11 luni din 2024, potrivit celor mai recente date furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Declinul este unul însă în temperare puternică după ce în primele 3 luni din an se înregistra o scădere an/an de circa 11%, iar la primele 6 luni scăderea era de 2,8% – fapt ce sugerează că uzinele auto locale au intrat în linie dreaptă cu producția noilor modele.

Astfel, în primele 11 luni din 2025, producția de automobile în România a fost de 505.859 unități, după ce în primele 6 luni ale anului a fost de 284.216 și de 135.723 unități în primele 3 luni. Producția națională se duce per total spre producția record din 2024, care a fost de 560.102 unități.

Peste 90% din producția uzinelor de la Mioveni și Craiova se duce la export

Scăderea din primele 3 luni s-a datorat parțial faptului că producătorii locali și-au pregătit în debut de an liniile de producție pentru noile modele. Dacia a început în debut de 2025 producția Bigster, în timp ce la Craiova, Ford Otosan a început producția mai multor modele electrice.

Ca idee, conform rezultatelor Ford Otosan, rata de utilizare a capacității uzinei auto Ford Otosan de la Craiova s-a situat în primele 9 luni ale anului 2025 la 82%, peste cea de la celelalte uzine ale Ford Otosan, care toate se află în Turcia: la uzina din Gölcük, rata a fost de 69% (față de 77% în perioada de 9 luni din 2024), la uzina Yeniköy de 71% (față de 81%), la uzina Eskişehir de 44% (față de 57%), iar la uzina din Craiova de 82%.

După 11 luni din 2025, producția de automobile se situează la un nivel de 505.859 unități, cu următoarea împărțire: 275.527 unități Dacia și 230.332 unități Ford Otosan.

În tot anul 2024, Dacia a produs 309.432 unități, iar Ford Otosan 250.670 automobile.

Producția din 2025 vs. dinamica din 2024:

În martie 2025, au fost produse în România un număr de 50.463 autoturisme, o scădere de 5,85% față de martie 2024, când au fost produse 53.696 unități. Uzina Dacia de la Mioveni a produs 27.230 unități în martie, iar 23.233 unități au fost produse de uzina Ford Otosan de la Craiova.

În iunie 2025, au fost produse în România un număr de 53.035 autoturisme, o creștere de +15,2% față de iunie 2024, când au fost produse 42.620 unități. Din total producție Iunie 2025, uzina Dacia de la Mioveni a produs 27.968 unități și uzina Ford Otosan de la Craiova a produs 25.067 unități.

În același timp, în septembrie 2025 au fost produse în România un număr de 52.399 mașini, o scădere marginală, de -1,3% față de septembrie 2024, când au fost produse 51.701 unități. Din total producție septembrie 2025, uzina Dacia de la Mioveni a produs 29.031 unități și uzina Ford Otosan de la Craiova a produs 23.368 unități.

Bigster a început să ajungă la clienți din T2, cu o performanță remarcabilă, spun francezii de la Renault

Prezentat în premieră mondială în octombrie 2024, la Salonul Auto de la Paris, modelul Dacia Bigster a început din trimestrul al doilea să ajungă la clienți.

Noul model este anticipat să ducă producția uzinei de la Mioveni la capacitatea maximă de 350.000 de unități, de la 309.000 cât a fost producția locală a Dacia în 2024.

Noul model este primul SUV-C (compact) al Dacia, care țintește prin Bigster un segment cu vânzări de două milioane de unități pe an în Europa. Producția de serie este aliniată cererii comerciale, care până acum se prezintă pozitiv, conform Dacia.

Conform rezultatelor Renault și Dacia la primul semestru, Bigster, pentru care comenzile sunt deschise din ianuarie 2025, a înregistrat o performanță remarcabilă de la lansare, după cum a arătat Renault, cu 17.329 de unități înmatriculate (în S1 2025).

”Bigster este un real atu în atragerea de noi clienți, 80% dintre clienții francezi provenind de la competiție”, arăta Renault la prezentarea rezultatelor semestriale.

