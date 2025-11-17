Craiova, locomotivă pentru Ford Otosan: uzina din România are cea mai ridicată rată de utilizare din grup

Rata de utilizare a capacității uzinei auto Ford Otosan de la Craiova s-a situat în primele 9 luni ale anului 2025 la 82%, cu o producție de 184.678 de autovehicule fabricate de producătorul turc în perioada respectivă, potrivit rezultatelor financiare ale Ford Otosan publicate la bursa turcă.

Rata de utilizare a uzinei din România fost peste cea de la celelalte uzine ale Ford Otosan, care toate se află în Turcia: la uzina din Gölcük, rata a fost de 69% (față de 77% în perioada de 9 luni din 2024), la uzina Yeniköy de 71% (față de 81%), la uzina Eskişehir de 44% (față de 57%), iar la uzina din Craiova de 82%.



Notă: Rata de utilizare a capacității arată cât de intens este folosită o uzină față de potențialul ei maxim.

Din cele 184.678 autovehicule produse de Ford Otosan la Craiova în primele 9 luni ale anului, 115.798 au fost modele Ford Puma (-3% an/an), iar restul de 68.880 (+15%) au fost mașini Ford Courier – noul model electric.

Producția de autovehicule a României din acest an se duce spre recordul stabilit în 2024

Datele ACAROM arată, pe totalul celor 10 luni scurse complet din acest an, o producție de 208.190 unități la uzina Ford Otosan din Craiova, cu 0,5% peste producția din 10 luni 2024.

În același timp, în primele 10 luni ale anului, Dacia a produs la uzina de la Mioveni 245.765 unități, cu 5,3% mai puțin ca în primele 10 luni din 2024.

Peste 90% din producția uzinei de la Mioveni se duce la export – la uzina Ford Craiova vorbim despre aproape 99%

La nivel agregat, în perioada ianuarie-octombrie 2025, producția națională de automobile a scăzut, cu 2,75% față de perioada similară din 2024, potrivit celor mai recente date furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Declinul este unul însă în temperare puternică după ce în primele 3 luni din an se înregistra o scădere an/an de circa 11%, iar la primele 6 luni scăderea era de 2,8% – fapt ce sugerează că uzinele auto locale au intrat în linie dreaptă cu producția noilor modele.

Producția națională se duce spre producția record din 2024, care a fost per total de 560.102 unități. Scăderea din primele 3 luni s-a datorat parțial faptului că producătorii locali și-au pregătit în debut de an liniile de producție pentru noile modele. Dacia a început în debut de 2025 producția Bigster, în timp ce la Craiova, Ford Otosan a început producția modelelor electrice.

