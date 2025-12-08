cursdeguvernare

marți

9 decembrie, 2025

Europa & Lumea

Producția industrială germană dă semne de stabilizare

De Iulian Soare

8 decembrie, 2025

Producția industrială germană a crescut cu 1,8% în octombrie față de luna precedentă, după o creștere de 1,1% lună/lună în septembrie, revizuită ulterior în jos.

Evoluția din octombrie a fost determinată în principal de activitatea din sectorul construcțiilor și al electronicii. La nivel anual, producția industrială a crescut cu 0,8%.

Este pentru prima dată de la începutul anului 2024 când producția industrială germană crește timp de două luni consecutive – un fenomen aproape uitat, notează economiștii ING Bank.


”Povestea slăbiciunii industriei germane ar trebui să fie deja bine cunoscută: factori ciclici nefavorabili, precum tarifele impuse de SUA și cursul mai puternic al euro, combinați cu provocări structurale precum prețurile mai ridicate la energie, schimbările geopolitice și rolul modificat al Chinei în economia globală, au creat furtuna perfectă pentru industria germană”, scriu ei într-un raport destinat investitorilor.

Deși rezolvarea provocărilor structurale nu va fi ușoară, există totuși semne timide de stabilizare.

Comenzile industriale au crescut pentru a doua lună consecutiv, stocurile s-au redus într-o oarecare măsură, iar gradul de utilizare a capacităților a început să se redreseze.

”Desigur, toate aceste semnale sunt încă foarte fragile și slabe. Totuși, să nu uităm că parlamentul german a aprobat bugetul pe 2026 abia în urmă cu câteva săptămâni și că stimulul fiscal anunțat se va manifesta doar treptat. La acestea se adaugă reducerea anunțată a prețurilor la energie pentru industrie, astfel încât cel puțin o revenire ciclică a activității industriale pare să se contureze. Chiar dacă, mai ales în cazul Germaniei, orice revenire ciclică nu ar trebui confundată cu o îmbunătățire structurală”, avertizează ei.

(Citește și: ”Germania stagnează în clasamentul inovației și rămâne în urma rivalilor săi care înaintează rapid”)

***


