Producția industrială a Germaniei a stagnat în luna mai – Războiul din Orientul Mijlociu a dus la creșterea costurilor de producție

Producția industriei prelucrătoare din Germania a stagnat în luna mai, în contextul scăderii cererii pe termen scurt și a creșterii costurilor de producție din cauza războiului din Orientul Mijlociu, care a afectat activitatea, arată un sondaj publicat luni.

Indicele managerilor de achiziții (PMI) din industria prelucrătoare germană (S&P Global Germany Manufacturing) a scăzut la o valoare de 50,1 puncte în luna mai, de la 51,4 în aprilie, arată un sondaj realizat de S&P Global. Valoarea PMI-ului s-a menținut totuși peste pragul de 50 de puncte, care separă teritoriul expansiunii activității de cel al contracției.

„Redresarea industriei prelucrătoare a stagnat în luna mai, confirmând semnalele de avertizare din sondajele PMI recente, care au arătat că avansul recent, determinat de preluarea anticipată a comenzilor, era probabil să se diminueze”, a declarat Phil Smith, director economic la S&P Global Market Intelligence.

Astfel, producția industrială a încetinit pentru a doua lună consecutiv, ajungând la cel mai slab ritm din ianuarie, iar comenzile restante au scăzut după ce se majoraseră în fiecare dintre cele trei luni anterioare.

Comenzile noi au scăzut pentru prima dată în cinci luni, iar exporturile au scăzut, de asemenea, pentru prima dată din ianuarie, arată sondajul. Firmele au invocat incertitudinea geopolitică și prețurile ridicate la materii prime și energie, deși unii clienți au plasat anticipat comenzi pentru a evita perturbările și scumpirile.

Presiunile costurilor de producție s-au intensificat și mai mult, inflația industrială atingând cel mai ridicat nivel din iunie 2022.

„Cu marjele de profit sub presiune, ceva trebuia să cedeze, iar acel «lucru» a fost ocuparea forței de muncă, pierderile de locuri de muncă din unitățile industriale accelerând la cel mai rapid nivel de la începutul anului 2025”, a spus Smith.

Așteptările privind nivelul producției pentru anul următor s-au îmbunătățit ușor și au revenit pe teritoriul pozitiv.

Cu toate acestea, sentimentul economic a rămas mult sub nivelul din februarie, pe fondul îngrijorărilor legate de inflație, scăderea comenzilor noi și deficitul de aprovizionare.

