Producția industrială a Germaniei a scăzut în decembrie, dar economiștii sunt optimiști pe fondul creșterii susținute a comenzilor

Producția industrială a Germaniei a scăzut în luna decembrie, marcând o pauză după trei luni consecutive de creștere, însă economiștii consideră că declinul este temporar, în contextul unui avans puternic și susținut al comenzilor noi, care alimentează așteptările privind o revenire ciclică a sectorului.

Producția industrială s-a redus cu 1,9% de la o lună la alta, după un avans modest în noiembrie, potrivit datelor oficiale. Scăderea a fost determinată în principal de slăbiciunea din industria auto și din sectorul manufacturier.

„Este un recul clar pentru optimismul excesiv, dar nu schimbă imaginea de ansamblu”, spun analiștii ING Bank, subliniind că datele din decembrie sunt frecvent influențate de efectele sărbătorilor de iarnă și sunt adesea revizuite ulterior. „După trei luni de creștere, redresarea industrială a luat o pauză. O pauză temporară.”

Indicatorii privind cererea indică o dinamică mult mai solidă

Comenzile industriale noi au crescut puternic în decembrie, marcând a patra lună consecutivă de avans. Acest lucru s-a mai întâmplat doar după primele lockdown-uri din 2020 și la finalul crizei financiare din 2010.

„Portofoliile de comenzi se umplu rapid, dar producția rămâne în urmă. Este doar o chestiune de timp până când producția va recupera decalajul”, arată economiștii.

Exporturile au contribuit, la rândul lor, la îmbunătățirea perspectivei, înregistrând o creștere lunară puternică.

Scăderea stocurilor la cel mai redus nivel din peste un an susține, de asemenea, scenariul unei accelerări viitoare a producției.

„Nivelul scăzut al stocurilor adaugă greutate așteptărilor noastre privind o revenire ciclică în formare”, spun economiștii.

Problemele structurale rămân

Totuși, aceștia avertizează că semnele de revenire nu elimină problemele structurale ale economiei.

„Câteva victorii nu înseamnă încă Liga Campionilor. Industria dă semne clare de revenire ciclică, dar problemele economiei sunt adânc înrădăcinate, adesea structurale și în mare parte auto-provocate”, notează specialiștii băncii olandeze.

Gradul de utilizare a capacităților de producție și competitivitatea pe piețele externe s-au deteriorat recent, după semne timide de îmbunătățire în a doua jumătate a anului trecut. În opinia economiștilor, menținerea revenirii va depinde de reforme structurale.

„Economia are nevoie de o transformare amplă — de la reducerea birocrației și digitalizarea administrației, până la măsuri care să atenueze povara demografică și presiunea fiscală”, afirmă analiștii.

