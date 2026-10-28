Producția de gaze din SUA din acest an va depăși recordul înregistrat în 2025

Producţia de gaze naturale a Statelor Unite este pe cale să atingă un nou record în 2026, pentru al doilea an consecutiv, pe fondul creşterii cererii mondiale de gaze naturale lichefiate (GNL) şi al consumului tot mai mare de energie electrică al centrelor de date. Marii producători americani intenţionează să majoreze extracţia, menţinând în acelaşi timp investiţiile la niveluri similare sau inferioare celor din 2025, transmite Reuters, citată de News.ro.

Potrivit estimărilor Administraţiei americane pentru Informaţii în Energie (EIA), producţia de gaze naturale a SUA va creşte de la nivelul record de 107,6 miliarde de picioare cubice pe zi în 2025 la 112,2 miliarde în 2026 şi 116,1 miliarde în 2027.

Creşterea este alimentată în principal de producţia din bazinul Permian, care se întinde în vestul Texasului şi estul statului New Mexico, şi din formaţiunea Haynesville, situată în Louisiana şi Texas.

Matthew Bernstein, vicepreşedinte pentru petrol şi gaze nord-americane la compania de cercetare şi consultanţă Rystad Energy, a explicat că o parte importantă a creşterii provine din gazele naturale extrase împreună cu petrolul în bazinul Permian.

Producătorii americani şi-au intensificat extracţia de petrol şi gaze pentru a răspunde cererii internaţionale, în condiţiile în care războiul din Iran a provocat perturbări ale aprovizionării globale cu energie şi a împins preţurile petrolului american spre cele mai ridicate niveluri din ultimii patru ani.

În paralel, cererea totală de gaze naturale a Statelor Unite este estimată să crească de la nivelul record de 116,5 miliarde de picioare cubice pe zi în 2025 la 120 de miliarde în 2026.

Principalul factor îl reprezintă majorarea cu 17% a exporturilor de gaze naturale lichefiate, potrivit EIA. Importurile din Canada contribuie la acoperirea necesarului de gaze al pieţei americane şi al exporturilor.

Extinderea capacităţilor de export de GNL şi dezvoltarea rapidă a centrelor de date, care necesită cantităţi tot mai mari de electricitate, transformă structura cererii de energie din Statele Unite.

Trei dintre cei mai mari producători americani de gaze, Expand Energy, EQT şi Range Resources, urmează să îşi publice marţi rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea. Toate cele trei companii au indicat că intenţionează să menţină sau să reducă cheltuielile de investiţii în 2026, în paralel cu majorarea producţiei.

Într-o mişcare importantă de consolidare a sectorului, EQT, al doilea mare producător american de gaze naturale, a anunţat luni achiziţionarea Range Resources printr-o tranzacţie în acţiuni evaluată la 13 miliarde de dolari.

Operaţiunea va crea cel mai mare producător de gaze naturale din Statele Unite, depăşind Expand Energy, actualul lider al pieţei.

Cele două companii estimează că entitatea rezultată din fuziune va avea o producţie netă de peste nouă miliarde de picioare cubice echivalent gaze naturale pe zi. Finalizarea tranzacţiei este programată pentru primul trimestru din 2027.

Expand Energy, cel mai mare producător american în prezent, este aşteptat să raporteze un profit net de 304,3 milioane de dolari pentru trimestrul al treilea, potrivit estimărilor LSEG, comparativ cu un profit net ajustat de 234 de milioane de dolari în perioada corespunzătoare a anului trecut.

Compania a anunţat că intenţionează să investească între 2,75 şi 2,95 miliarde de dolari în 2026, pentru a produce între 7,4 şi 7,6 miliarde de picioare cubice echivalent gaze naturale pe zi. În 2025, producţia medie a fost de 7,2 miliarde, la un nivel similar al investiţiilor.

EQT este aşteptată să raporteze un profit net de 255,4 milioane de dolari în trimestrul al treilea, faţă de un profit net ajustat de 328,6 milioane de dolari cu un an înainte.

Compania şi-a redus cu 25 de milioane de dolari estimarea cheltuielilor de capital pentru menţinerea operaţiunilor în 2026, la un interval cuprins între 2,04 şi 2,19 miliarde de dolari, şi şi-a majorat prognoza de producţie la 6,5–6,7 miliarde de picioare cubice echivalent gaze naturale pe zi.

Prin comparaţie, în 2025, EQT a cheltuit aproximativ 2,32 miliarde de dolari şi a înregistrat o producţie medie de 6,5 miliarde de picioare cubice echivalent gaze naturale pe zi.

Range Resources ar urma să raporteze un profit net de 188,4 milioane de dolari pentru trimestrul al treilea, în creştere faţă de profitul net ajustat de 135,2 milioane de dolari înregistrat în aceeaşi perioadă din 2025.

Perspectivele sectorului indică o creştere susţinută a producţiei americane de gaze naturale, în condiţiile în care extinderea exporturilor de GNL şi consumul de electricitate al centrelor de date creează noi oportunităţi pentru producători, chiar dacă aceştia încearcă să îşi limiteze cheltuielile de investiţii.

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