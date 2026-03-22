Producția de gaze a României a scăzut cu 1,1% în ianuarie 2026. Importurile s-au dublat

Producția de gaze naturale utilizabile a României a fost, în ianuarie 2026, de 654.400 tone echivalent petrol, cu 7.300 tep sub cea din prima lună a anului anterior (minus 1,1%), conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS), analizate de Agerpres.

Pe de altă parte, în ianuarie 2026, importurile de gaze naturale au crescut cu 116,3% (plus 183.400 tep) față de perioada similară a anului trecut, până la 341.100 tep.

Conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. Astfel, în ultima Prognoză a echilibrului energetic, pentru 2026 este estimată o producție de 7,907 milioane tep (plus 1,5%) și pentru 2027 o producție de gaze naturale de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

În ceea ce privește importurile, se așteaptă o tendință de reducere, cu un ritm mai pronunțat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanță cu avansul producției, prin intrarea în exploatare a unor noi capacități, dar luând în considerare și o menținere a tranzitului către piețe externe.

CNSP estimează pentru 2026 importuri de gaze naturale de 2,150 milioane tep (-2,7%) și pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%).

