Producția câștigă teren pe piața industrială și logistică din România – interes din partea asiaticilor

Aproximativ 28% din tranzacțiile de închiriere anunțate public în prima jumătate a anului 2026 au vizat spații de producție, aproape dublu față de anul trecut și peste media obișnuită de 10%-15%, potrivit raportului Colliers privind evoluția pieței imobiliare în primul semestru.

Acest lucru sugerează, potrivit consultanților, că producția câștigă teren pe piața industrială și logistică din România, pe măsură ce tot mai multe companii iau în calcul țara pentru activități de producție și nearshoring.

Circa două treimi din cererea a venit din contracte noi sau relocări din spații mai puțin competitive. În total, tranzacțiile publice au ajuns la aproximativ 340.000 de metri pătrați, cu circa 20% sub nivelul din prima jumătate a anului trecut, dar cu 47% peste media aceleiași perioade din 2017-2019.

„În ciuda tuturor factorilor geopolitici sau economici actuali, care nu sunt cei mai favorabili, evoluția arată mai degrabă o revenire la un ritm normal după anul record 2025 decât o slăbire de fond a pieței”, a declarat Victor Coșconel, Partner | Head of Leasing | Office & Industrial Agencies în cadrul Colliers.

Interes din partea producătorilor asiatici/ Companiile de producție, chiriași pe termen mai lung

Potrivit acestuia, datele Colliers includ doar tranzacțiile pentru care există informații publice, iar o parte semnificativă a contractelor directe dintre proprietari și chiriași, fie că este vorba despre închirieri noi sau prelungiri, nu sunt anunțate public, astfel că nivelul real al activității poate fi mai ridicat.

„Mai important decât scăderea volumului total este însă felul în care se schimbă cererea. Producția câștigă tot mai mult teren, vedem solicitări recurente pe care în urmă cu câțiva ani nu le aveam și un interes în creștere din partea producătorilor asiatici, în special chinezi, care analizează România ca bază de nearshoring pentru piața europeană. Pentru piața industrială și logistică, acest lucru este important, deoarece companiile de producție tind să fie chiriași mai stabili și să rămână pe termen mai lung”, a explicat Coșconel.

Tranzacții relevante

Printre tranzacțiile relevante din prima jumătate a anului se numără prelungirea contractului Iron Mountain pentru 28.000 de metri pătrați în București, prelungirea Autonet pentru 26.000 de metri pătrați, tot în București, precum și o nouă închiriere de 15.000 de metri pătrați semnată de Siemens pentru o fabrică în Sibiu. De asemenea, au fost anunțate două noi fabrici de peste 20.000 de metri pătrați, una lângă București și alta la Ploiești.

Potrivit datelor analizate de Colliers, pentru fiecare euro cheltuit cu forța de muncă în domeniul transporturilor și depozitării, România generează aproximativ 2,7 euro valoare adăugată, față de circa 1,7 euro la nivelul Uniunii Europene.

În iulie 2026, niciuna dintre companiile din România din sectorul de depozitare și activități suport pentru transport incluse în sondajele periodice ale Comisiei Europene nu a indicat lipsa angajaților drept factor care limitează activitatea, față de 21% în zona euro, 49% în Polonia și 38% în Ungaria.

36 de județe din România se află printre cele mai competitive zone din Europa pentru producători

România se află, de asemenea, într-o poziție favorabilă pentru atragerea de noi investiții în producție. O analiză Colliers din 2026 arată că nouă din zece județe (36 de județe) se află printre cele mai competitive zone din Europa pentru producători, alături în principal de regiuni din Polonia, Franța și Spania.

Infrastructura începe să cântărească tot mai mult în deciziile companiilor. Autostrada A0 din jurul Bucureștiului crește atractivitatea unor zone considerate până recent secundare, inclusiv nordul Capitalei, în zona Buftea, dar și estul și sudul. România avea peste 1.400 de kilometri de drumuri de mare viteză la începutul anului 2026, față de aproximativ 900 de kilometri înainte de pandemie, iar peste 1.000 de kilometri se află în diferite etape de construcție. În următorii cinci-șapte ani, rețeaua ar putea depăși 2.500 de kilometri.

Împreună cu intrarea completă în Schengen terestru în 2025, extinderea infrastructurii poate conecta mai bine regiunile și aduce noi zone pe harta investițiilor industriale și logistice.

Oferta de spații industriale continuă să crească

Oferta de spații industriale și logistice continuă, la rândul său, să crească. Stocul modern a ajuns la aproape 8,3 milioane de metri pătrați la jumătatea anului, după ce a depășit pragul de 8 milioane de metri pătrați, iar cele mai multe livrări noi au fost în București. În următoarele două-trei trimestre ar putea fi adăugați încă aproximativ 500.000 de metri pătrați.

CTP și WDP rămân liderii pieței, în timp ce VGP, Element Industrial, Logicor și Industra Parks își accelerează dezvoltările. Lion’s Head, Garbe Industrial/Fortress și Hillwood pregătesc primele proiecte locale.

Competiția mai mare dintre dezvoltatori contribuie la limitarea presiunilor asupra chiriilor și menține piața mai echilibrată. Pentru un depozit bine amplasat, de aproximativ 5.000 de metri pătrați, cu un contract de cinci-șapte ani, chiriile se situează în jurul valorii de 4,5-5 euro pe metru pătrat pe lună în zona Bucureștiului. În anumite locații și tranzacții, nivelul poate coborî spre 4 euro pe metru pătrat pe lună sau chiar sub acest prag.

Rata de neocupare rămâne sub 10% în cea mai mare parte a țării, astfel că firmele care caută suprafețe mari nu găsesc întotdeauna imediat spațiile potrivite. Mai mulți proprietari au însă deja terenuri pregătite pentru noi dezvoltări în diferite regiuni, ceea ce susține oferta viitoare și păstrează piața relativ echilibrată.

Pe termen scurt, companiile rămân prudente

Pe termen scurt, companiile rămân prudente și amână unele decizii din cauza economiei mai slabe, a ajustărilor fiscale, a incertitudinii politice și a contextului extern dificil. „Vedem mai puține cereri foarte mari ajunse într-un stadiu avansat, dar nu considerăm că acest lucru arată o schimbare de strategie față de România. Fundamentele pieței rămân solide: infrastructura se dezvoltă, raportul dintre costurile cu forța de muncă și productivitate este în continuare foarte competitiv, iar România are încă mai puține spații logistice raportat la populație decât alte piețe din regiune”, a precizat Victor Coșconel.

Potrivit acestuia, atingerea unui stoc de 12-14 milioane de metri pătrați pare mai degrabă o chestiune de timp.

Pentru restul anului, consultanții Colliers se așteaptă la o cerere mai redusă decât în anii record recenți, dar încă la un nivel bun comparativ cu perioada 2015-2019.

Pe termen mediu și lung, perspectivele rămân pozitive, susținute de costurile competitive, productivitate, investițiile în infrastructură, aderarea completă la Schengen și deficitul de spații moderne raportat la populație și consum.

***