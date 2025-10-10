Producția auto a României rămâne aproape de record, cu un minus de doar 2% după 9 luni – Uzinele sunt acum în linie dreaptă cu noile modele

Producția națională de automobile a scăzut ușor în primele 9 luni din 2025, cu 2,2% față de primele 9 luni din 2024, potrivit celor mai recente date furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Declinul este unul însă în temperare puternică după ce în primele 3 luni din an se înregistra o scădere an/an de circa 11%, iar la primele 6 luni scăderea era de 2,8% – fapt ce sugerează că uzinele auto locale au intrat în linie dreaptă cu producția noilor modele.

Astfel, în primele 9 luni din 2025, producția de automobile în România a fost de 399.199 unități, după ce în primele 6 luni ale anului a fost de 284.216 și de 135.723 unități în în primele 3 luni. Anualizând, producția națională se duce spre producția record din 2024, care a fost per total de 560.102 unități.

Peste 90% din producția uzinei de la Mioveni se duce la export – la uzina Ford Craiova vorbim despre aproape 99%

Scăderea din primele 3 luni s-a datorat parțial faptului că producătorii locali și-au pregătit în debut de an liniile de producție pentru noile modele. Dacia a început în debut de 2025 producția Bigster, în timp ce la Craiova, Ford Otosan a început producția mai multor modele electrice.

În martie 2025, au fost produse în România un număr de 50.463 autoturisme, o scădere de 5,85% față de martie 2024, când au fost produse 53.696 unități. Uzina Dacia de la Mioveni a produs 27.230 unități în martie, iar 23.233 unități au fost produse de uzina Ford Otosan de la Craiova.

În iunie 2025, au fost produse în România un număr de 53.035 autoturisme, o creștere de +15,2% față de iunie 2024, când au fost produse 42.620 unități. Din total producție Iunie 2025, uzina Dacia de la Mioveni a produs 27.968 unități și uzina Ford Otosan de la Craiova a produs 25.067 unități.

În același timp, în septembrie 2025 au fost produse în România un număr de 52.399 mașini, o scădere marginală, de -1,3% față de septembrie 2024, când au fost produse 51.701 unități. Din total producție septembrie 2025, uzina Dacia de la Mioveni a produs 29.031 unități și uzina Ford Otosan de la Craiova a produs 23.368 unități.

După nouă luni din 2025, producția de automobile se situează la un nivel de 399.199 unități, cu următoarea împărțire: 214.521 unități Dacia și 184.678 unități Ford Otosan. În primele 9 luni din 2024, Dacia produsese 228.641 unități, iar Ford Otosan 179.535 automobile.

Bigster a început să ajungă la clienți din T2, cu o performanță remarcabilă, spun francezii de la Renault

Prezentat în premieră mondială în octombrie 2024, la Salonul Auto de la Paris, modelul Dacia Bigster a început din trimestrul al doilea să ajungă la clienți.

Noul model este anticipat să ducă producția uzinei de la Mioveni la capacitatea maximă de 350.000 de unități, de la 309.000 cât a fost producția locală a Dacia în 2024.

Noul model este primul SUV-C (compact) al Dacia, care țintește prin Bigster un segment cu vânzări de două milioane de unități pe an în Europa. Producția de serie este aliniată cererii comerciale, care până acum se prezintă pozitiv, conform Dacia.

Conform rezultatelor Renault și Dacia la primul semestru, Bigster, pentru care comenzile sunt deschise din ianuarie 2025, a înregistrat o performanță remarcabilă de la lansare, după cum a arătat Renault, cu 17.329 de unități înmatriculate (în S1 2025).

”Bigster este un real atu în atragerea de noi clienți, 80% dintre clienții francezi provenind de la competiție”, arăta Renault la prezentarea rezultatelor semestriale.

