Producătorul român de îngrășăminte organice Norofert raportează profit record în 2025 -creștere a operațiunilor internaționale

Norofert, producător român de îngrășăminte organice și soluții biotehnologice pentru agricultură listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București (simbol NRF), a încheiat 2025 cu un profit net de 3,7 milioane lei, în creștere cu 16% față de 2024, și o cifră de afaceri de 41 milioane lei, în scădere cu 10% comparativ cu anul precedent. EBITDA a urcat la 9,8 milioane lei, iar rezultatul operațional a fost de aproximativ 8 milioane lei.

Compania și-a majorat activele totale la 91,4 milioane lei, în creștere cu 4% față de 2024, iar datoriile totale au ajuns la 63,9 milioane lei. Veniturile din operațiuni internaționale, în special filiala din Statele Unite, au avut o contribuție semnificativă la rezultatele consolidate. În SUA, Norofert a extins distribuția produselor fabricate la unitatea din Watertown, Dakota de Sud, în șase state: Dakota de Sud, Dakota de Nord, Minnesota, Iowa, Nebraska și Florida.

2025, un an dificil pentru agricultura românească: marcat de presiuni pe marje, probleme de lichiditate și dezechilibre în lanțul de plăți

În 2025, compania a pus în funcțiune o unitate de producție în Chapecó, Brazilia, cu o capacitate de 15.000 de litri pe zi, destinată culturilor locale de porumb, soia, grâu, trestie de zahăr și cafea. Comercializarea efectivă pe piața braziliană a fost amânată pentru începutul lui 2026 din cauza procedurilor administrative, însă peste 90 de loturi demonstrative au fost deja derulate cu rezultate pozitive.

„2025 a continuat să fie un an complex pentru agricultura din România, marcat de presiuni pe marje, probleme de lichiditate și dezechilibre în lanțul de plăți. În acest context, Norofert a continuat investițiile și a ales o abordare prudentă, concentrată pe activitatea de bază, eficiență operațională și controlul riscurilor”, a declarat Vlad Popescu, Președintele Consiliului de Administrație al Norofert.

„Rezultatele obținute reflectă această disciplină, dar și contribuția tot mai importantă a operațiunilor internaționale, în special din SUA, unde modelul de afaceri s-a validat rapid. Continuăm să ne concentrăm pe dezvoltarea piețelor externe, SUA și Brazilia, două piețe care nu sunt perfecte, dar care prezintă un grad mult mai mare de predictibilitate pentru creșterea viitoare a companiei”, a adăugat el.

Piețele din SUA și Brazilia ar putea genera până la 40% din cifra de afaceri a grupului în următorii trei ani

Investițiile realizate în 2025 au majorat activele companiei la peste 91 milioane lei, susținute de dezvoltarea unității de producție din Brazilia, extinderea laboratorului de cercetare din România și implementarea sistemului de irigații la ferma Zimnicea. Aceste proiecte permit adaptarea portofoliului de produse la cerințele piețelor externe și creșterea competitivității, potrivit companiei.

Reprezentanții Norofert au precizat că obiectivul strategic al companiei este de a deveni un reper al inovației românești în agricultura internațională. Conform estimărilor conducerii, piețele din SUA și Brazilia ar putea genera până la 40% din cifra de afaceri a grupului în următorii trei ani, pe măsură ce capacitatea de producție și rețeaua de distribuție se dezvoltă.

