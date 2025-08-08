Producătorul european de baterii Northvolt, aflat în faliment, va fi cumpărat de startup-ul american Lyten

Startup-ul american de baterii Lyten a convenit să cumpere cea mai mare parte a producătorului suedez de baterii Northvolt, aflat în faliment, a anunțat joi compania, oferind potențial o cale de revenire pentru firma europeană care fusese cândva văzută drept răspunsul regiunii la rivalii din Asia, potrivit Reuters.

Lyten, un startup din Silicon Valley care dezvoltă baterii cu litiu-sulf drept alternativă mai curată la cele cu litiu-ion, este susținut de producătorul de automobile Jeep, Stellantis, și de compania americană de servicii de livrare FedEx.

Afacerea reaprinde speranțele pentru independența Europei în domeniul bateriilor, după ce Northvolt – considerat potențialul rival al continentului pentru marii producători chinezi de baterii pentru vehicule electrice – a intrat în faliment în martie, devenind unul dintre cele mai mari eșecuri corporative din Suedia și declanșând o căutare frenetică a unui cumpărător.

Lyten a preluat Northvolt la „un discount substanțial”

„Planurile noastre sunt… în mare parte, să continuăm de unde a rămas echipa Northvolt”, a declarat pentru Reuters Dan Cook, CEO și cofondator al Lyten, refuzând să dezvăluie prețul de achiziție, menționând doar că acesta a fost la „un discount substanțial” față de valoarea inițială a activelor.

Administratorul falimentului Northvolt a spus că acordul a eliminat riscul unei „închideri complete”, în timp ce viceprim-ministrul Suediei, Ebba Busch, a afirmat că tranzacția poziționează țara „ca un element-cheie pentru independența energetică a Europei”.

Northvolt a fost puternic criticată pentru că a promis prea mult, fără a reuși să livreze celule de baterii de calitate suficientă pentru clienți, chiar și cu sprijinul celui mai mare client, producătorul de camioane Scania.

Noul proprietar speră să repornească rapid fabrica din Skelleftea și să reia livrările de celule de baterii litiu-ion în 2026

Lyten speră să repornească rapid fabrica principală din Skelleftea, în nordul Suediei, și să reia livrările de celule de baterii litiu-ion în 2026. În iulie, a achiziționat divizia de stocare a energiei a Northvolt din Polonia – cea mai mare din Europa – și vizează piețele auto, de apărare și de stocare a energiei.

Cook a spus că mai mulți dintre foștii manageri ai Northvolt se vor alătura Lyten, însă nu și fondatorul și fostul CEO Peter Carlsson.

„Ne concentrăm pe a deveni lideri în producția locală de baterii atât pentru piețele din America de Nord, cât și pentru cele din Europa”, a declarat el.

Lyten a anunțat în iulie că a obținut peste 200 de milioane de dolari în capital suplimentar pentru a susține achizițiile și planurile de expansiune.

Cartea de comenzi a Northvolt ajunsese cândva la peste 50 mld. dolari, incluzând constructori auto precum BMW, Volkswagen și Audi

Cook a afirmat că Lyten își va demonstra valoarea pentru foștii clienți ai Northvolt concentrându-se inițial pe livrări cu randament ridicat pentru un singur client. Cartea de comenzi a Northvolt ajunsese cândva la peste 50 de miliarde de dolari, incluzând constructori auto precum BMW, Volkswagen și Audi.

„Credem, de fapt, că se vor întoarce, poate mai repede decât cred oamenii”, a spus Cook.

Tranzacția include proiectele Northvolt din Suedia și Germania, precum și proprietatea intelectuală a companiei. Se lucrează, de asemenea, la achiziția unității sale din Canada.

Înainte de colaps, Northvolt se extinsese peste Atlantic, dar ulterior s-a concentrat din nou pe Suedia, pe măsură ce criza financiară s-a adâncit, vânzând active pentru sume nominale.

***