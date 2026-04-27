Producătorii auto globali pariază masiv pe China pentru strategiile de expansiune globală

Contextul este dat de intensificarea concurenței globale – producătorii auto chinezi câștigă cotă de piață la nivel internațional cu vehicule electrice ieftine, punând presiune pe companiile occidentale.

Există interesul reciproc al cooperării brandurilor tradiționale cu companii chineze pentru a penetra piața chineză și globală, recunoscând că nu-și pot permite să nu mai fie prezenți pe cea mai mare piață auto din lume, potrivit Nikkei.

După ani de scădere a vânzărilor, multe companii de tradiție adoptă o strategie „înapoi în China, pentru globalizare” – folosind know-how pe plan local nu doar pentru a recâștiga clienți pe piața internă ci și pentru a fi competitivi în străinătate.

Companii precum Volkswagen și Nissan se bazează puternic pe parteneriatele chineze pentru a accelera dezvoltarea și a integra tehnologii avansate.

China – hub de export pentru producătorii auto globali

Volkswagen, de exemplu, colaborează cu Xpeng și Horizon Robotics pentru dezvoltarea de software dedicat și a prezentat mai multe modele noi la salonul auto de la Beijing. Compania intenționează să lanseze peste 20 de modele de vehicule electrice în China în acest an și până la 50 până în 2030. Cu toate acestea, vânzările sale au scăzut cu 14,9% în primul trimestru din 2026, reducând prognozele la volume mai mici pe termen lung. După cum a spus un director executiv, „Era super-randamentelor s-a încheiat”, scrie Nikkei.

În ciuda eșecurilor, experiența chineză se dovedește a fi o sursă de eficiență. Volkswagen spune că a redus timpul de dezvoltare a vehiculelor electrice cu 30% și a redus unele costuri de producție la jumătate. CEO-ul VW, Oliver Blume, a remarcat că inovațiile chineze „… le putem transfera și în alte fabrici din întreaga lume”. Compania își extinde, de asemenea, exporturile de mașini construite în China către regiuni precum Asia-Pacific și America de Sud.

Nissan adoptă o abordare similară, de tipul „în China, pentru China, către globalizare”, cu scopul de a adopta tehnologia locală și de a transforma China într-un hub pentru exporturi. Directorul general Ivan Espinosa a subliniat: „Tehnologia, viteza și costurile la care am ajuns în ecosistemul chinezesc pot juca un rol foarte important pentru noi”. Noile modele și colaborări au contribuit la redresarea vânzărilor Nissan în China, iar compania intenționează să exporte mai multe vehicule produse local la nivel global.

Nikkei arată că și alți producători auto urmează exemplul. Honda a început să vândă în Japonia un vehicul electric fabricat în China, în timp ce Hyundai își extinde parteneriatele locale și ofertele de modele. Chiar și Peugeot și Citroën au revenit la saloanele auto chineze, semnalând un interes reînnoit.

Schimbarea mai amplă reflectă o inversare a rolurilor în industria auto globală. După cum a observat un analist: „Acum treizeci de ani, producătorii auto occidentali au intrat în China ca profesori… Astăzi, această dinamică s-a schimbat fundamental.”

Ford cooperează cu Geely pentru piața europeană

Wall Street Journal a dezvăluit vineri că Ford și Geely poartă discuții despre o colaborare mai strânsă, parteneriatul lor de pe piața europeană în curs de consolidare urmând să se extindă și pe piața americană.

Ford a negat însă aceste informații, afirmând că nu ia în considerare utilizarea tehnologiei auto dezvoltate de Geely în fabricile Ford pe plan intern. Se pare că discuțiile n-au avansat, ambele părți păstrând focusul pe Europa, unde iau în considerare partajarea capacităților de producție și a resurselor tehnice.

Geely este motivată să intre pe piața americană, o piață profitabilă, dar strict restricționată pentru producătorii auto chinezi. Tarifele vamale, interdicțiile privind utilizarea de software conectat la servereke din China și politicile promovate atât de industrie cât și de legislatorii americani ridică obstacole însemnate producătorilor chinezi care vor să intre pe această piață.

Însă Ford a declarat că este prudentă, conducerea companiei subliniind importanța protejării locurilor de muncă și a competitivității pe plan intern: „Angajamentul nostru pentru asigurarea de condiții de concurență echitabile și protejarea cotei noastre de piață rămâne principalul nostru obiectiv”, a declarat un purtător de cuvânt al Ford. WSJ a scris vineri că Geely, la rândul ei, nu a dat un răspuns clar, menționând: „Întotdeauna păstrăm deschise orice opțiuni atunci când este vorba de explorarea oportunităților de cooperare”, evitând în același timp să prezinte orice detalii privind orice potențial acord.

Discuțiile anterioare au mers au fost mai înaintate decât o simplă cooperare, incluzând posibilitatea ca Ford să construiască viitoarele modele pe o platformă dezvoltată de Geely pentru a accelera trecerea la vehicule electrice. Geely este interesată, de asemenea, de utilizarea infrastructurii de producție existente a Ford în Europa pentru a ocoli barierele comerciale și a scala producția mai eficient. Deși aceste discuții sunt încă într-o formă incipientă, ele evidențiază modul în care ambele companii văd în această colaborare o valoare strategică, chiar dacă tensiunile geopolitice limitează cât de mult se poate extinde această cooperare.

După publicarea articolului de WSJ, Ford „a negat informațiile conform cărora ar fi purtat discuții cu Geely Automobile Holdings Ltd. despre aducerea tehnologiei auto chinezești pe piața americană”, susținând că „nu au avut loc astfel de discuții”.

