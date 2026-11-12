Producătorii auto chinezi oferă o gură de oxigen industriei siderurgice europene aflate în dificultate

Producătorii auto chinezi care își extind activitatea în Europa vor oferi o gură de oxigen furnizorilor și producătorilor afectați de reducerile de producție ale companiilor europene, potrivit directorului general al producătorului de oțel Voestalpine, transmite Financial Times.

Grupurile auto europene au fost afectate de slăbirea pieței interne din China și de intensificarea concurenței din partea unor mărci precum BYD, ceea ce a determinat furnizorii să concureze pentru un număr tot mai mic de contracte. În prezent, producătorii auto chinezi își transferă o parte din producție în Uniunea Europeană, în contextul în care blocul comunitar introduce restricții asupra importurilor.

„Atunci când (chinezii, n.r.) vin și produc automobile aici, acest lucru poate fi pozitiv”, a declarat Herbert Eibensteiner, directorul general al companiei austriece Voestalpine, care obține o treime din venituri din industria auto. Un exemplu este producătorul chinez BYD, a precizat acesta. „Sunt foarte aproape de noi, în Ungaria… și este logic să îi considerăm un client nou.”

Vânzările de automobile din regiune sunt încă sub nivelurile înregistrate înainte de pandemie

Potrivit ACEA, organizația europeană a producătorilor de automobile, în Europa sunt fabricate aproximativ 12 milioane de automobile anual, față de 15 milioane în 2017. Vânzările de automobile din regiune sunt încă sub nivelurile înregistrate înainte de pandemie, ceea ce obligă producătorii auto și furnizorii acestora să închidă sau să reducă liniile de producție din Europa.

Volkswagen a încheiat producția de automobile la fabrica sa din Dresda la sfârșitul anului trecut și analizează posibilitatea închiderii a patru unități de producție din Germania, pe fondul costurilor ridicate cu energia și forța de muncă.

De asemenea, Stellantis colaborează cu rivali chinezi precum Leapmotor și Dongfeng pentru a împărți capacitatea de producție a fabricilor sale subutilizate din Europa.

China este pe cale să exporte peste 10 milioane de automobile în acest an, față de 7,1 milioane în 2025

Între timp, China este pe cale să exporte peste 10 milioane de automobile în acest an, față de 7,1 milioane anul trecut, în condițiile în care autoritățile de la Beijing încurajează producătorii să utilizeze capacitatea de producție excedentară.

Producătorii auto chinezi își extind, de asemenea, producția europeană, pe măsură ce vânzările cresc, iar UE se pregătește să introducă reguli mai stricte privind conținutul local, posibil chiar din 2027.

BYD urmează să înceapă producția de automobile în Ungaria în acest an și ia în considerare construirea unei a doua fabrici în Spania sau Franța. Spania a încercat să atragă Chery și SAIC, compania care deține marca MG, pentru a înființa fabrici pe teritoriul său, în timp ce Ford intenționează să împartă fabrica din Valencia cu producătorul chinez Geely. Xpeng produce automobile la fabrica Magna Steyr din Austria și caută noi oportunități pentru extinderea capacităților de producție în Europa.

Conform propunerilor de reglementare ale UE, automobilele care beneficiază de subvenții publice sau sunt achiziționate prin proceduri de achiziții publice trebuie să conțină cel puțin 70% componente fabricate în Europa, calculate în funcție de valoare, fără a include bateriile.

UE dorește să stimuleze cererea pentru oțelul cu emisii reduse de carbon produs pe plan intern

Bruxelles-ul dorește, de asemenea, să stimuleze cererea pentru oțelul cu emisii reduse de carbon produs pe plan intern, permițând producătorilor auto să îl utilizeze pentru a compensa emisiile generate.

Cu toate acestea, divergențele privind decarbonizarea au slăbit propunerile referitoare la oțelul cu emisii reduse de carbon, în urma unui acord încheiat luna trecută între Franța și Germania. Acordul a provocat tensiuni în interiorul coaliției de guvernare din Germania. Partidul de centru-stânga SPD se teme de noi pierderi de locuri de muncă în sectorul siderurgic german, aflat în dificultate și care ar fi putut beneficia de această reglementare, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Voestalpine, care investește 1,5 miliarde de euro în producția de oțel mai ecologic, își restructurează divizia auto în contextul în care producătorii europeni se confruntă cu concurența modelelor chinezești mai ieftine, costurile ridicate de fabricație și tarifele vamale impuse de SUA.

În 2024, compania a anunțat că fabricile sale din Germania vor forma o „rețea comună de producție”, în timp ce își concentrează eforturile asupra „internaționalizării”, pentru a proteja locurile de muncă.

Eibensteiner se așteaptă ca nivelul anual al producției europene de automobile, de aproximativ 12 milioane de unități, să devină „noua normalitate”.

„Cred că, până acum, piața din Europa este sănătoasă”, a adăugat el, în pofida închiderii unor fabrici siderurgice, după ce Comisia Europeană a introdus măsuri de protecție comercială la începutul acestui an.

Voestalpine, lider mondial în producția de macazuri feroviare – mecanisme care permit trenurilor să treacă de pe o linie pe alta –, a beneficiat, de asemenea, de creșterea cheltuielilor guvernamentale pentru infrastructura feroviară, în special în Germania.

Deutsche Bahn, compania feroviară germană cunoscută pentru infrastructura învechită și întârzierile frecvente, a fost atât o binecuvântare, cât și o problemă, a declarat Eibensteiner.

„În Germania există foarte multe lucrări de reparații care trebuie efectuate în următorii ani. Pe de o parte, acest lucru este pozitiv pentru activitatea noastră din domeniul feroviar.”

Totuși, a adăugat el, problemele rețelei feroviare germane au îngreunat și transportul materiilor prime din porturile Rotterdam și Hamburg către Austria.

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