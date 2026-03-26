Producători români de muniție. 7 fabrici de armament

Printre cei mai importanți producători români de muniție se numără o serie de uzine și fabrici care fac parte din ROMARM.

Ce este ROMARM

Înfiinţată în anul 2000 prin fuziunea celor mai importante fabrici ale industriei româneşti de apărare, Compania Naţională ROMARM S.A. este principalul producător şi exportator direct de produse militare din România.

Dincolo de echipament militar și muniţie, ROMARM furnizează şi servicii de întreţinere. După cum se arată pe site-ul companiei, aceasta are o structură de tip holding cu capital 100% românesc, și funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. La ora actuală, ROMARM are în subordine 16 filiale.

În anul 2023, ROMARM (CAEN Fabricarea armamentului și muniției) a avut o cifră de afaceri netă de circa 495 de milioane de lei și un profit net de peste 1,3 milioane de lei, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor.

Producători români de muniție din cadrul ROMARM

Uzina de Produse Speciale Dragomirești este una dintre filialele ROMARM specializate în producția de muniție. Înființată în anul 1981, uzina din județul Dâmbovița este filială a ROMARM din 2001.

UPS Dragomirești este specializată în producția muniției de artilerie, în operații L.A.P. (Loading, Assembly, Packing, adică Încărcare, Asamblare, Ambalare) și în producerea de “Compoziție B” (un exploziv militar de mare putere) pentru o gamă largă de produse, folosind echipament din import și linii tehnologice de producție BOFORS (suedeză) și OERLIKON – CONTRAVES (elvețiană).

Printre produsele de nișă fabricate la UPS Dragomirești se numără muniții pentru artilerie, bombe de aviație, încărcături explozive pentru minerit sau detonări de suprafață și explozibili pentru uz militar sau al poliției, se arată pe site-ul ROMARM.

Producători români de muniție – listă

Uzina Mecanică Plopeni. Fondată în anul 1937, uzina din județul Prahova a primit personalitate juridică și a devenit filială a Companiei Naționale ROMARM în 2000.

După cum se arată pe site-ul fabricii, uzina produce muniție de diferite calibre, de tip exploziv, trasor și perforant incendiar trasor, ca de exemplu: lovitură calibru 20mm, 23mm, 30mm, 40mm cu grenadă explozivă, 100mm, în variantele exploziv cu încărcătură completă și redusă, 152mm cu proiectil exploziv cu încărcătură completă și redusă pentru obuzier, sisteme de contramăsuri electronice pentru aeronave cu capcană termică, tuburi de cartuș calibru 20mm, 23mm, 30mm, 35mm și 40mm executate, după caz, din oțel, alamă, aluminiu.

Sursa: Uzina Mecanică Plopeni

Fabrici de muniție din România

Uzina Mecanică Sadu, fondată în anul 1939, este unul dintre cei mai importanți producători români de muniție. Fabrica din județul Gorj a beneficiat de investiții majore în domeniul producției de muniție, care au permis achiziționarea de mașini automate de ultimă generație. Astfel, a crescut capacitatea de producție și în același timp s-a diversificat gama de produse prin includerea unor calibre specifice NATO, se arată pe site-ul romarm.ro.

Din anul 2002, Uzina Mecanică Sadu este înregistrată ca societate comercială filială a Companiei Naționale ROMARM.

La ora actuală, uzina produce în special muniție de infanterie calibru 7,62×39 mm (cu tub din oțel lăcuit și glonț cu miez de oțel/plumb), calibru 7,62 x 54 mm (cu tub din oțel lăcuit și glont cu miez de otel/glonț trasor/glonț cu miez de plumb), calibru 5,45 x 39 mm (cu tub din oțel lăcuit și glonț cu miez din oțel/plumb), calibru 7,65 x 17 mm (cu tub din alamă și glonț cu miez de plumb), calibru 9 x 18 mm (Makarov, cu tub din alamă și glonț cu miez de oțel), calibru 9 x 19 mm (cu versiunile Parabellum, Luger, subsonic, cu tub din alamă și glonț cu miez de plumb, cu tub din alamă și glonț de siguranță etc), calibru 5,56 x 45 mm, cu tub din alamă și glont SS 109 (NATO), calibru 7,62 x 51 mm, cu tub din alamă și glonț tip M80 (NATO).

Producători români de muniție – exemple

Uzina Mecanică Cugir, din județul Alba, are o istorie foarte lungă, ce datează din 1799, când la Cugir au fost construite ateliere de fabricare a oțelului (una dintre primele fabrici metalurgice din Transilvania).

Uzina Cugir, care a produs primul pistol mitralieră românesc – Parabellum, tipul “Orita”, calibru de 9mm – face parte din anul 2001 din Compania Națională ROMARM.

La ora actuală, UM Cugir fabrică produse pentru uz militar precum: muniție tip NATO, cartușe, pistoale, mitraliere, tunuri de bord, dispozitive de încărcare, încărcătoare sau benzi de muniție.

Alți producători români de muniție

Alte fabrici din România ce produc muniție sunt Carfil din Brașov (armament și muniție compatibilă cu cerințele NATO), Uzina Mecanică Mija din Dâmbovița (lovituri antitanc, lovituri explozive, grenade militare, dar și produse pentru menținerea ordinii publice de tip grenade acustice sau grenade fumigene) sau Fabrica de Pulberi Făgăraș din județul Brașov (explozibili și propulsoare solide, materie primă pentru muniție).

