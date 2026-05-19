Producători de drone din România. 4 jucători din piață

Printre cei mai importanți producători de drone din România se numără atât companii cu capital românesc, cât și străin.

Companii ce produc drone în România

1. Orbotix Industries, companie fondată de antreprenorul Bogdan Ochiană și de un investitor polonez, a deschis la jumătatea lunii mai 2026 o fabrică de drone în localitatea Ghimbav din județul Brașov.

Compania, care este specializată în sisteme autonome, robotică și inteligență artificială pentru apărare și securitate, își propune să ajungă la o capacitate de până la 800 de drone pe lună în unitatea de producție din Ghimbav.

La momentul actual, compania are două tipuri de drone în producție, ambele fiind produse dezvoltate și comercializate de Orbotix Industries SRL.

A. WASPER-1 este o dronă autonomă de atac/loitering (kamikaze), cu sisteme de inteligență artificială și capabilități swarm (termenul se referă la faptul că mai multe drone pot opera coordonat ca un grup, nu doar individual, evitând coliziuni sau mergând spre ținte diferite, de exemplu; un operator poate controla simultan mai multe drone).

Cu o greutate de 2,3 kg, o viteză maximă de 70 km/h și o autonomie de zbor de până la 30 de minute, WASPER-1 poate zbura pe o distanță de până la 15 km, fiind o dronă autonomă concepută special pentru a executa lovituri de precizie. Produsul, ce a fost dezvoltat în cadrul ecosistemului ATA, combină direcționarea prin inteligență artificială, zborul autonom și coordonarea swarm (în roi).

După cum se arată pe site-ul companiei, navigația autonomă permite un zbor stabil și precizie, chiar și în condiții de GPS refuzat. Operatorii umani identifică și validează țintele prin intermediul sistemului ATA, autorizând WASPER-01 să acționeze.

B. VIGIL-1 este o dronă autonomă de supraveghere aeriană, integrată cu sistemul AI VMBRA, concepută pentru a fi utilizată în scopuri de supraveghere comercială, siguranță publică, în complexe industriale sau centrale electrice.

De asemenea, drona poate face cartografieri 3D prin utilizarea senzorului LiDAR montat sub dronă, funcție ce permite întreținerea și gestionarea eficientă a activelor, cum ar fi centralele fotovoltaice mari, barajele sau centralele nucleare, se mai arată pe site-ul producătorului.

Un alt aspect ce trebuie menționat este că VIGIL-1 se integrează cu sistemul bazat pe AI VMBRA, care permite detectarea vizuală a amenințărilor prin inteligență artificială, oferind imagini aeriene în timp real.

2. Simultec SRL, ce face parte din grupul israelian Elbit Systems, a inaugurat în luna aprilie 2026 o fabrică la Chitila, lângă București, unde va produce drone militare, inclusiv cele de tip Watchkeeper XR comandate de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Dezvoltată în cadrul programului WatchkeeperXR, fabrica oferă o capacitate integrată pentru producția, integrarea, testarea și întreținerea platformelor UAS avansate (Unmanned Aircraft System) în România.

Potrivit companiei, Watchkeeper XR integrează sisteme avionice modernizate, soluţii de comunicaţii, senzori avansaţi şi capabilităţi operaţionale extinse.

Aceste sisteme, construite local în România, vor oferi Forțelor Armate Române capacități operaționale moderne, precum și un avantaj tehnologic puternic, a anunțat la acea dată compania Elbit Systems într-un .

O dronă de tip Watchkeeper XR este lungă de 6 metri, are o anvergură a aripilor de circa 10 metri, poate zbura pe distanțe de până la 200 de kilometri și poate atinge viteza de 150 km/h. În ceea ce privește autonomia de zbor, aceasta este de 8 ore, potrivit stirileprotv.ro.

3. Aerostar, o companie din Bacău, este o altă firmă implicată în producția de drone din România. Mai exact, compania colaborează cu Elbit Systems în cadrul proiectului Watchkeeper XR, în fabrica din Bacău fiind montate pe drone diverse sisteme ce sunt integrate în aparatele de zbor, inclusiv sistemele optice.

4. Carfil, o altă companie din Brașov, a anunțat că urmează să înceapă producția industrială pentru mai multe tipuri de drone. Două dintre modelele fabricate de Carfil Brașov în parteneriat cu compania americană Periscope Aviation au fost testate cu succes în octombrie 2025.

Este vorba despre dronele militare Cuda şi Sirin, care pot funcționa atât ca drone de supraveghere, cât şi de atac. După cum a relatat cursdeguvernare.ro la data testării, Sirin poate transporta până la 15 kilograme de muniție. Drona ajunge la 5.000 de metri altitudine şi are o autonomie de zbor de 36 de minute.

În schimb, drona Cuda poate să urce până la 4.000 de metri şi poate rămâne în aer 30 de minute, cu o încărcătură de 1,5 kilograme.

Surse foto: orbotix.tech, carfil.ro

