cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

23 ianuarie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Producătorul brandului Vuitton, amendat de Concurență cu 4,5 mil. lei – înțelegere pe piața ochelarilor de lux

Rss
De Vladimir Ionescu

23 ianuarie, 2026

Thelios SpA, producător şi distribuitor exclusiv al produselor de lux aparţinând grupului LVMH (Louis Vuitton – Moët&Chandon – Hennessy) în România, a fost amendat de Consiliul Concurenței cu 4,5 milioane lei, pentru că a participat la o înţelegere anticoncurenţială pe piaţa comercializării ochelarilor de lux din România.

”Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înţelegere anticoncurenţială pe piaţa comercializării ochelarilor de lux din România”, anunţă autoritatea de concurenţă.

Thelios SpA şi Shades Originators SRL, partener şi comerciant cu amănuntul de produse de lux, au limitat comercializarea articolelor în mediul online, conform investigației CC.


Prin politica sa comercială, Thelios SpA a interzis comercializarea ochelarilor de lux prin intermediul magazinului online al retailerului Shades Originators SRL. În acest fel, a fost afectată concurenţa prin restricţionarea vânzărilor online.

Shades Originators SRL a aplicat la politica de clemenţă şi a denunţat practicile anticoncurenţiale. Ca urmare, compania a beneficiat de imunitate totală la amendă.

Legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească. 

Deciziile Consiliului Concurenţei sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancţionare a autorităţii de concurenţă şi execută amenzile. 

(Citește și: Amendă de 6,7 mil. lei dată de Consiliul Concurenței pentru Allianz-Ţiriac Unit Asigurări şi Uniqa Asigurări – acuzația: fixarea prețurilor pe piaţa service-urilor auto)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Amendă de 6,7 mil. lei dată de Consiliul Concurenței pentru Allianz-Ţiriac Unit Asigurări şi Uniqa Asigurări – acuzația: fixarea prețurilor pe piaţa service-urilor auto

8 firme amendate de Concurenţă cu peste 32 mil. euro pentru acuzații de înțelegeri privind forța de muncă – printre ele, Automobile Dacia

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți