Diana Şoşoacă, la Parchetul General – procurorii doresc o expertiză psihiatrică, dar aceasta nu se poate face fără acceptul eurodeputatei

Anchetatorii din dosarul în care Diana Șoșoacă este acuzată de propagandă legionară doresc defectuarea unei expertize psihiatrice în cazul acesteia, însă procedura este posibilă doar cu acordul eurodeputatei, conform unor surse din interiorul Parchetului General citate de Agerpres.

Solicitarea acordului este motivul pentru care eurodeputat ar fi fost citată luni.

“S-a revenit la tot ceea ce înseamnă instituţiile sovietice: psihiatria punitivă, reminiscenţa acelor acte de teroare împotriva celor care deranjau sistemul. (…) Mă trimit pe mine la expertiză psihiatrică, tot Parchetul ăsta General plin de trădători, inculţi şi incompetenţi, care primesc ordine politice, trebuie să meargă, nu să-şi facă o expertiză, ci să fie internaţi pentru tratament psihiatric. Dacă tot vor sovietism, păi atunci să le dăm. Duceţi-vă voi la psihiatrie, înainte să le cereţi altora”, le-a spus Diana Şoşoacă zecilor de susţinători, veniţi cu steaguri şi pancarte la sediul Parchetului General.

Ridicarea imunității, discutată în PE

Eurodeputata a fost audiată în Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European, săptămâna trecută, în urma solicitării Parchetului General privind ridicarea imunităţii parlamentare, însă deocamdată nu a fost luată o decizie.

În luna septembrie 2025, Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare în cazul Dianei Şoşoacă, suspectată de comiterea a 11 infracţiuni: 4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal; 4 infracţiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid contra umanităţii şi crime de război, precum şi fapta de a promova în public idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea evidentă a Holocaustului ori a efectelor acestuia, prin orice mijloace, în public; ultraj.

Diana Şoşoacă a declarat atunci că solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European reprezintă “o tentativă de execuţie politică”.

Cronologia procesului

În luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunţ la adresa Dianei Şoşoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu, condamnat pentru genocid.

11 februarie 2025, Diana Şoşoacă a avut o intervenţie în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceauşescu, afirmând: “Nimeni nu l-a egalat vreodată”.

Octombrie 2024 – Parchetul General s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal după ce Diana Şoşoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu. Nemulţumită că judecătorii de la Curtea Constituţională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidenţiale, Diana Şoşoacă a intrat atunci live pe YouTube şi l-a omagiat pe Zelea Codreanu.

Noiembrie 2024, Diana Şoşoacă a mers la troiţa din localitatea ilfoveană Tâncăbeşti, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea fostului lider legionar Corneliu Zelea Codreanu şi a altor 13 membri ai mişcării de extremă dreapta. “E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”, declara Diana Şoşoacă despre Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.

