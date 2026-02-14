Guvernul anunță modificări la mecanismul de examinare a investițiilor în domenii strategice: Pragul tranzacțiilor analizate crește la 5 mil. euro, termene mai scurte pentru obținerea autorizațiilor, condiții de mediu simplificate

Guvernul pregătește măsuri mai simple, termene mai scurte pentru obţinerea avizelor de către investitori şi costuri de administrare mai mici, potrivit unui proiect de OUG publicat vineri de Cancelaria Prim-Ministrului în consultare publică, transmite executivul.

Este vorba despre proiectul de OUG prin care Guvernul propune extinderea sferei de monitorizare a investițiilor directe făcute de străini în România (nu doar investițiile străine vor fi analizate, ci orice preluare de active din domenii strategice), precum și redefinirea domeniilor sensibile (tehnologie, energie, sănătate, media, farma, apărare și industrie militară).

„Propunerile de modificare au în vedere sprijinirea relansării economice, printr-un set de măsuri orientate către debirocratizare, digitalizare şi eficientizarea procedurilor administrative. Proiectul vine în sprijinul mediului de afaceri şi răspunde cu soluţii concrete la problemele semnalate de investitori şi de asociaţiile reprezentative, menţinând standardele de securitate impuse la nivelul Uniunii Europene”, a declarat şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca (foto).

Modificările anunțate vineri față de versiunea anterioară vizează în principal simplificarea prevederilor de mediu și de siguranță la incendiu.

Totodată, pragul pentru examinarea investițiilor a fost majorat de la 2 milioane de euro la 5 milioane de euro.

„Proiectul de act normativ propune majorarea pragului valoric de la 2 milioane de euro la 5 milioane de

euro pentru supunerea investițiilor procedurii de examinare este determinată de necesitatea concentrării

resurselor administrative și instituționale asupra investițiilor cu relevanță economică și strategică reală,

care pot genera riscuri semnificative pentru securitatea națională sau ordinea publică”, potrivit documentului pus în dezbatere publică vineri.

Mecanismul de examinare a investițiilor, obligatoriu conform legislației UE

Executivul precizează că proiectul de OUG urmăreşte crearea unui cadru mai clar, mai predictibil şi mai prietenos pentru investiţii, care să sprijine relansarea economică şi creşterea competitivităţii României, asigurând, totodată, capacitatea statului de a gestiona eficient riscurile de securitate, în deplină concordanţă cu evoluţiile şi exigenţele cadrului european.

Mecanismul de examinare a investiţiilor este un instrument obligatoriu la nivelul Uniunii Europene, instituit prin Regulamentul (UE) 2019/452, care impune tuturor statelor membre să aibă un mecanism naţional funcţional şi să coopereze sistematic cu celelalte state membre şi cu Comisia Europeană.

Conform Guvernului, „procedura de depunere a cererilor de examinare de către investitori va fi complet digitalizată, fiind pusă la dispoziţie o platformă digitală dedicată, dezvoltată de STS. Taxa de examinare va fi redusă la jumătate, de la 10.000 de euro, cât este în prezent, la 5.000 de euro. Activitatea se va autofinanţa, iar surplusul va fi vărsat la bugetul de stat la sfârşitul anului”, se arată în comunicatul oficial.

OUG mai propune extinderea şi clarificarea sferei analizei investiţiilor, prin includerea explicită în procesul de examinare a preluării oricăror active din domenii strategice relevante. Anterior erau incluse doar investițiile care stabilesc legături durabile sau permit controlul asupra unei întreprinderi din domeniile strategice, așa-numitele investiții străine directe (ISD). Noua formă prevede explicit orice achiziție de active de orice natură din domeniile în cauză – investiții directe.

Durata de analiză și emitere a autorizațiilor, înjumătățită

Guvernul anunţă vineri că procedura administrativă va fi simplificată şi scurtată.

„Dacă în prezent durata totală a analizei şi a emiterii documentelor de autorizare către investitor este de 125 de zile, acest termen se va reduce la mai mult de jumătate, respectiv la 60 de zile calendaristice, iar termenul de analiză va fi micşorat de la 60 de zile calendaristice la 45 de zile calendaristice”, arată executivul.

În plus, numărul de membri cu drept de vot ai Comisiei de Examinare a Investiţiilor Străine Directe va fi redus de la 11 câţi sunt în prezent, la 7 membri.

Indemnizațiilor membrilor CEISD au fost reduse

Totodată, Guvern a redus indemnizaţiile membrilor CEISD şi ale experţilor, respectiv:

– Pentru membrii Comisiei, în prezent, valoarea indemnizaţiei lunare reprezintă 15% din indemnizaţia unui ministru (faţă de 30%, cât era înainte de modificarea legislativă adoptată de actualul guvern), indiferent de numărul şedinţelor, adică aproximativ 1.900 de lei net lunar, indiferent la câte şedinţe participă un membru al Comisiei. Înainte, indemnizaţia se acorda pentru participarea la fiecare şedinţă.

– Pentru experţi, în prezent, valoarea indemnizaţiei lunare reprezintă 12% din indemnizaţia unui ministru (faţă de 15%, înainte), indiferent de numărul şedinţelor, adică aproximativ 1.500 de lei net lunar, indiferent la câte şedinţe participă sau pregăteşte un expert. De asemenea, înainte, indemnizaţia se acorda pentru fiecare şedinţă”, se menţionează în comunicat.

Termene mai scurte pentru evaluarea impactului asupra mediului

Ordonanţa de urgenţă aduce şi termene mai scurte pentru evaluarea impactului asupra mediului.

”O altă componentă a proiectului de OUG introduce modificări prin aplicarea cărora se va obţine o reducere de 40 de zile a timpului maxim alocat pentru luarea deciziei în cadrul celor două etape din procedura de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv etapa de evaluare iniţială şi etapa de încadrare”, arată Guvernul.

Proiectul introduce o serie de termene pentru paşii administrativi parcurşi de autoritatea competentă pentru protecţia mediului în etapele procedurale, respectiv:

– Termenul de maxim 15 zile pentru parcurgerea etapei de analiză iniţială se reduce la 10 zile;

– Termenul de 20 de zile pentru autorităţile care fac parte din Comsia de Analiză Tehnică pentru analiza memoriului de prezentare, transmis de titular în vederea parcurgerii etapei de încadrare, pentru formularea unui punct de vedere, se reduce 15 zile;

– Termenul de maximum 90 de zile pentru luarea unei decizii în etapa de încadrare se reduce la 60 de zile.

Măsuri mai clare şi mai ferme pentru apărarea împotriva incendiilor

Un capitol important al proiectului se referă la introducerea unor măsuri mai clare, simplificate, dar de introducere a responsabilităţilor mai ferme privind securitatea la incendii.

În privinţa procedurilor de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, se propune ca termenul de soluţionare a avizelor să scadă de la maxim 21 zile la maxim 15 zile, iar în cazul investiţiilor din fonduri UE sau a revenirii la documentaţii, termenul să fie de maxim 5 zile lucrătoare.

”Dacă autorizaţia nu este emisă în termen şi documentaţia este completă, se eliberează un acord provizoriu pe 60 de zile, pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere şi se va face verificare obligatorie în teren. De asemenea, dacă în prezent nu există nicio consecinţă reală pentru întârzieri şi nici indicatori de performanţă, actul normativ propune indicatori de performanţă stabiliţi la nivel naţional în mod unitar, răspunderea directă a inspectorului-şef pentru nerespectarea termenelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi arată că întârzierea în soluţionarea cererilor/nerespectarea termenelor este abatere disciplinară şi se poate ajunge până la trecerea în rezervă”, subliniază Guvernul.

Digitalizare, coerență națională și sancțiuni

Un alt aspect important îl reprezintă digitalizarea. Proiectul de OUG prevede, în locul depunerii cererilor şi a documentaţiilor eminamente în format letric, ca depunerea să fie exclusiv electronică, documentaţia să fie stocată digital şi, totodată, oferă posibilitatea de redistribuire a dosarelor între inspectorate pentru respectarea termenelor.

O altă noutate introdusă este aceea că IGSU va certifica proiectele-tip repetitive prin eliberarea unui acord central, iar inspectoratele judeţene vor aplica acordul central. Astfel va exista coerenţă naţională prin uniformizarea deciziei şi nu va mai exista situaţia în care acelaşi tip de proiect este avizat de zeci de ori în judeţe diferite, uneori cu soluţii contradictorii.

”Pentru situaţiile în care autorizaţia deja există şi apar diverse defecţiuni, caz în care se ajungea la pierderea automată a autorizaţiei şi închiderea imediată, chiar şi pentru probleme tehnice minore, actul normativ propune suspendare temporară a autorizaţiei, nu anulare automată, şi termene clare de remediere: până la 30 zile (extensibil justificat) şi ridicare rapidă a suspendării după remediere (max. 5 zile). Astfel, se evită închiderile abuzive şi se menţine siguranţa în exploatare fără distrugerea activităţii economice”, afirmă Guvernul.

Cât priveşte sancţiunile, se trece de la amenzi necorelate cu gravitatea faptelor şi avertismentul aplicat frecvent, ceea ce conduce la un slab efect preventiv, la amenzi crescute (până la 100.000 lei), oprirea funcţionării pentru încălcări grave, fără avertisment la fapte grave şi încadrarea în categoria contravenţiilor penale pentru reluarea activităţii fără drept, mai arată Executivul.

Proiectul de act normativ se află în consultare publică, iar după parcurgerea acestei proceduri va fi transmis spre analiză şi avizare interinstituţională, înainte de adoptarea de către Guvern.

