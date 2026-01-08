cursdeguvernare

joi

8 ianuarie, 2026

Stiri

Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie a conducerilor Parchetului General, DNA şi DIICOT

De Vladimir Ionescu

8 ianuarie, 2026

Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru funcţiile de procuror general şi de adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT.

Candidaturile vor fi despuse până la 9 februarie, ora 12.00, iar 2 martie este data la care propunerile vor fi trimise de către ministrul Justiţiei către CSM.

Mandatele sunt de trei ani pot fi reînnoite o singură dată.


Funcțiile vacante de conducere din cadrul parchetelor pentru care se pot depune candidaturile:

  • procuror general – funcție vacantă din 31 martie 2026
  • adjunct al procurorului general – funcție vacantă din 29 iunie 2026
  • procurori-şefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție
  • procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Procedura de numire a șefilor parchetelor

Procedura de numire a șefilor parchetelor din România este reglementată de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și de alte acte normative conexe, ordonanțe și regulamente ale Ministerului Justiției (MJ) și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Procesul implică mai multe etape instituționale, cu roluri clare pentru MJ, CSM și Președintele României.

Etapele principale

  • Ministerul Justiției lansează procedura prin publicarea unui anunț pentru depunerea candidaturilor de către procurori eligibili.

  • Urmează selecția inițială de către MJ, inclusiv interviuri, evaluări manageriale și de competențe, desfășurându-se în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026 în cazul actual.

  • Ministrul formulează propunerile de numire pe baza rezultatelor.

  • Președintele face numirile

Rolul CSM

  • Propunerile MJ sunt transmise Secției pentru procurori a CSM, care acordă aviz consultativ în maximum 30 de zile.

  • Avizul favorabil permite trimiterea către Președinte; cel negativ implică un nou interviu și posibil retragere a propunerii, cu reluarea procedurii în 60 de zile. ​

Numirea


Președintele României emite decretul de numire sau refuză motivat propunerile în maximum 60 de zile, publicând motivele.

Nicușor Dan a anunțat că va discuta cu premierul aceste numiri

Nicușor Dan a făcut săptămâna aceasta referiri la numirea șefilor parchetelor, sugerând că acestea vor fi discutate cu premierul și liderii coaliției de guvernare, similar cu procedura pe care o are în vedere pentru desemnarea conducerilor serviciilor de informații.

El a confirmat că va urma această cale legală, recent declanșată de ministrul Radu Marinescu, și a insistat pe consultări, pentru stabilitatea coaliției.

„Procurorii își vor depune CV-urile, ministrul Justiției va înainta, și Președintele va numi sau va trimite înapoi. Este firesc o consultare între Președinte și Prim-ministru”, a spus Nicușor Dan, vorbind despre negocieri mai largi în coaliție.

(Citește și: Mesajul președintelui Dan către românii care mai așteaptă reformarea Justiției: „Nu am abandonat deloc, numai că asta cere timp”. Critici la adresa Parchetului General și DNA)

****


