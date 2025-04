Probleme pentru megabăncile Chinei: marjele de dobândă, la cel mai redus nivel din istorie

Un indicator-cheie al profitabilității celor mai mari instituții de credit din China a scăzut la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, pe măsură ce încetinirea economiei și măsurile oficiale de stimulare a creditării afectează sectorul bancar al țării.

Conform unei analize realizate de Financial Times, cele mai mari șase bănci ale Chinei după active au înregistrat în ultimele zile cele mai scăzute marje nete ale dobânzilor – diferența dintre ceea ce plătește o bancă pentru depozite și ceea ce câștigă din creditele acordate.

Marja medie a celor șase creditori de stat, inclusiv Bank of China și Industrial and Commercial Bank of China, cea mai mare din lume după active, a fost de 1,48% la sfârșitul anului trecut, comparativ cu 1,6% anul trecut. Ultima dată când a depășit 2 la sută a fost în 2021.

Scăderea reflectă presiunea tot mai mare asupra băncilor de stat din China, în timp ce autoritățile se străduiesc să stimuleze o economie afectată de o cădere imobiliară prelungită și de încrederea scăzută a consumatorilor.

„Înainte de 2022, aveai o scădere destul de normală a marjei nete a dobânzii pentru o economie care începe să încetinească”, a declarat Jason Bedford, fost analist bancar la UBS.

Dar cea mai recentă contracție a fost determinată de reducerile guvernamentale ale ratelor creditelor ipotecare, de creșterea depozitelor la termen ale economisitorilor și de reevaluarea creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, a adăugat el.

Aceste politici au determinat băncile să câștige mai puțin din împrumuturi în raport cu ceea ce plătesc deponenților.

***