Problemă: Încrederea în economie scade la cel mai mic nivel de după pandemia de Covid

Indicatorul de Sentiment Economic (ESI) a scăzut ușor la 94,2 în septembrie față de 94,4% în august plasându-se pentru a cincea oară consecutiv în teritoriul de recesiune. Modificările au fost marginale pentru toate sectoarele, în plus sau minus: creșteri minore ale încrederii pentru producătorii de bunuri de consum și consumatori, deteriorarea în zona serviciilor, comerțului cu amănuntul și construcțiilor.

ESI mediu în T3/2025 a fost de 94,4 în scădere de la 98,7 în T2/2025, cel mai scăzut nivel după T4/2020. Acest lucru ar indica în mod obișnuit o contracție a economiei în T3, deși datele statistice cu frecvență înaltă arată o în general o îmbunătățire la începutul T3/2025. Și în T2/2025 valoarea ESI a fost în contradicție cu evoluția PIB. Ar fi posibilă o reacție exagerată la evoluțiile politice și fiscale din ultimele două trimestre, scriu analiștii BCR într-o notă adresată investitorilor.

Încrederea în industria prelucrătoare s-a îmbunătățit la -1,5 în septembrie, de la -1,8 în august, în principal datorită componentei așteptărilor, cu o contribuție pozitivă incrementală din partea stocurilor mai mici, în timp ce portofoliul de comenzi noi a scăzut.

Sentimentul în domeniul serviciilor s-a deteriorat la -0,3 în septembrie, de la 0,7 în august, managerii raportând o scădere atât a activității anterioare, cât și a perspectivelor de afaceri.

Încrederea consumatorilor s-a îmbunătățit marginal în septembrie, de la -31,4 în august, la -31,5, menținându-se în continuare în jurul celui mai scăzut nivel de la mijlocul anului 2022. Îmbunătățirile observate pentru toate componentele de viitor, inclusiv intenția de achiziții majore în perioada următoare, au fost aproape în întregime compensate de scăderea accentuată a evaluării situației financiare anterioare, care a fost probabil rezultatul erodării puterii de cumpărare după recenta creștere bruscă a inflației.

Sentimentul în comerțul cu amănuntul a scăzut ușor la -4,8 în septembrie, de la -2,6 în august. Managerii au raportat o activitate economică anterioară mai scăzută, stocuri mai mari și au devenit semnificativ mai pesimiști în ceea ce privește perspectivele.

Managerii din construcții sunt mai pesimiști în ceea ce privește perspectivele de angajare și au raportat un portofoliu de comenzi mai mic. Prin urmare, încrederea în construcții a scăzut pentru a cincea lună consecutiv, ajungând la -11,1 în septembrie, față de -10,0 în august.

Așteptările privind prețurile la poarta fabricii au scăzut în general, în special în industria prelucrătoare, deoarece șocul inflaționist al ofertei a trecut. Așteptările privind prețurile de consum pentru următoarele douăsprezece luni au scăzut semnificativ în septembrie.

Indicatorul așteptărilor privind ocuparea forței de muncă a crescut la 101,8 în septembrie, după ce a scăzut pentru scurt timp sub 100 în august, ajungând la 99,8, prima valoare sub 100 de după pandemia de Covid. Piața muncii s-a răcit în ultimele două trimestre, deși producătorii și comercianții cu amănuntul au raportat intenții de angajare mai bune în septembrie, în timp ce managerii din sectoarele serviciilor și construcțiilor au înregistrat perspective mai slabe de angajare. Temerile privind șomajul în următoarele douăsprezece luni în rândul consumatorilor au fost evaluate la cel mai înalt nivel din decembrie 2020.

