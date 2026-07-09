Problema cea mare a României: 78% din media UE la PIB/locuitor, și 86% la consumul individual efectiv. Ne salvează prețurile mici

Luxemburg și Irlanda au înregistrat, în 2025, cele mai ridicate niveluri ale PIB-ului pe cap de locuitor din UE, cu 139% și 138% raportat la media UE.

Indicatorii PIB pe cap de locuitor și Consumul individual sunt calculați utilizând paritatea puterii de cumpărare în fiecare stat membru UE, ținând cont de indicii prețurilor de consum

Bulgaria și Grecia au fost țara UE cu cel mai mic PIB pe cap de locuitor, cu 32% sub media UE. Nivelurile Consumului individual efectiv (CIE) au fost ceva mai omogene, dar au prezentat totuși diferențe semnificative în Europa.

Luxemburg a înregistrat cel mai ridicat nivel al CIE pe cap de locuitor din UE, cu 45% peste media UE, precum și cel mai ridicat nivel al prețurilor, cu 48% peste media UE, în timp ce Ungaria și Letonia au înregistrat cel mai scăzut nivel, cu 27% sub media UE.

Dispersia PIB-ului pe cap de locuitor în țările UE este destul de mare.

Luxemburg și Irlanda au înregistrat cel mai mare PIB pe cap de locuitor dintre toate cele 36 de țări incluse în această comparație, fiind semnificativ peste media UE în 2025 (139% și 138% peste media UE).

Acest lucru se explică parțial prin faptul că un număr mare de rezidenți străini sunt angajați în țară și, prin urmare, contribuie la PIB-ul acesteia, deși nu fac parte din populația rezidentă a Luxemburgului. Cheltuielile lor de consum sunt înregistrate în conturile naționale ale țării lor de reședință.

Nivelul ridicat al PIB-ului pe cap de locuitor din Irlanda poate fi explicat parțial prin prezența unor mari companii multinaționale care înregistrează venituri foarte mari. Producția asociată acestor active contribuie la PIB, în timp ce o mare parte din veniturile obținute din această producție sunt returnate ulterior proprietarilor finali ai companiilor mamă din străinătate.

Olanda, Danemarca, Austria, Germania, Belgia, Suedia, Malta și Finlanda au fost celelalte țări ale UE cu un PIB pe cap de locuitor peste media UE.

Cipru, Franța, Italia, Cehia și Spania au avut niveluri ale PIB-ului pe cap de locuitor cu mai puțin de 10% sub media UE, în timp ce Slovenia, Lituania, Portugalia și Polonia au avut un PIB pe cap de locuitor între 10% și 20% sub medie.

Estonia, Croația, România, Ungaria, Slovacia și Letonia au avut un PIB pe cap de locuitor între 20% și 30% sub media UE.

România se numără printre țările cu țările cu un PIB/loc mic și printre țările din Europa Centrală și de Est, deși depășim Ungaria, Slovacia și Bulgaria.

De remarcat că în comparație cu Bulgaria, care a aderat în acest an la euro, în România consumul individual a crescut mult mai rapid, ajungând la 86% din media UE-27, deși anul trecut a fost primul an de stagnare din ultimul deceniu.

România, la egalitate cu Croația după PIB/loc

Analizând datele privind evoluția PIB-ului pe cap de locuitor (exprimat în PPS, UE27=100) pentru perioada 2015-2025, se observă fenomenul de convergență treptată între țările UE, deși nu uniformă. Astfel, gap-ul dintre țara cu cel mai mare PIB/loc și cea cu cel mai scăzut PIB s-a redus în perioada analizată de la 230 puncte procentuale la 171 puncte în această perioadă.

Diferențele s-au redus considerabil până în 2019, apoi disparitățile s-au mărit din nou în perioada pandemiei 2020 – 2021, pentru ca se reintre pe un trend descrescător după 2022, ajungând la cea mai mică diferență din întreaga serie în 2025.

În fruntea clasamentului, s-a menținut Luxemburg pe tot parcursul perioadei, însă diferența față de media UE a scăzut de la 279% la 239 % în 2025 (cu un vârf temporar la 262% în 2021).

Bulgaria a rămas la cel mai scăzut nivel în aceeași perioadă, dar prezintă cea mai consistentă recuperare a decalajului: crescând constant de la 49% în 2015 la 68% în 2025, o creștere de aproximativ 19 puncte.

Țări precum România, Cipru, Croația, Lituania și Polonia prezintă o traiectorie ascendentă constantă similară, în timp ce mai multe țări cu venituri mai mari (Suedia, Germania, Austria, Finlanda și Franța) au scăzut treptat spre media UE, contribuind la restrângerea intervalului atât de la capătul superior, cât și de la cel inferior.

Irlanda a prezentat o evoluție diferită față de restul UE în această perioadă. Indicele său de PIB pe cap de locuitor a crescut de la 185% din media UE în 2015 la 238% în 2025, o creștere de 53 de puncte – cea mai mare creștere dintre toate țările din setul de date.

Convergența se datorează și scăderii PIB/loc exprimat în PPS în principalele economii europene, coborând media UE27 și implicit dând impresia că țările din josul clasamentului au urcat mai rapid decât s-a petrecut în mod real

Consumul individual: România se păstrează la 86% din media UE, la un PIB/loc de 78% din media UE

Deși PIB-ul este în principal un indicator al nivelului activității economice, consumul individual efectiv (CIE) este un indicator alternativ mai bine adaptat pentru a descrie bunăstarea materială a gospodăriilor.

Indicii de volum ai CIE pe cap de locuitor pe țări pot fi găsiți în tabelul de mai jos. În general, nivelurile CIE pe cap de locuitor sunt mai omogene decât PIB-ul, dar există totuși diferențe substanțiale între țările UE.

În 2025, Luxemburg a avut cel mai înalt nivel de CIE pe cap de locuitor dintre toate cele 36 de țări incluse în această comparație, cu 45% peste media UE. În timp ce Luxemburg și Irlanda s-au remarcat printre țările UE în ceea ce privește PIB-ul, acest lucru a fost mai puțin pentru CIE.

După cum s-a menționat în secțiunea anterioară, un motiv pentru aceasta este că lucrătorii transfrontalieri contribuie la PIB în Luxemburg, în timp ce cheltuielile lor de consum sunt înregistrate în conturile naționale ale țării de reședință. Irlanda, cu al doilea cel mai ridicat nivel al PIB pe cap de locuitor din UE, a avut un CIE pe cap de locuitor egal cu media UE.

Analizând datele indicelui de volum CIR pe cap de locuitor (PPS, EU27=100) pentru 2015–2025, tendința a arătat din nou convergență între țările UE și a fost mai stabilă decât pentru PIB. Intervalul dintre țara cea mai înaltă și cea mai scăzută s-a redus de la 98 de puncte în 2015 la 73 de puncte în 2025. Intervalul s-a redus constant aproape în fiecare an, inclusiv până în 2020–2021, când diferența de PIB sa extins.

Luxemburg a rămas cel mai ridicat pe parcursul întregii perioade, indicele său trecând de la 153% în 2015 la 145% în 2025, o scădere mai mică și mai constantă decât cea observată în cifrele sale de PIB. Bulgaria a deținut cea mai scăzută poziție pentru cea mai mare parte a perioadei, crescând de la 55% în 2015 la 77% în 2025: Ungaria și Letonia au înregistrat cel mai scăzut nivel CIR dintre țările UE începând cu 2025, la 73%.

Toate țările AELS s-au situat peste media CIE pe cap de locuitor, Norvegia având cel mai mare CIE pe cap de locuitor, cu 28% peste media UE.

România are cele mai mici preturi din UE

Tabelul următor prezintă nivelurile prețurilor pentru CIR în fiecare țară, media UE fiind de 100. De asemenea, prezintă cursurile de schimb aplicate în calculul indicilor nivelului prețurilor. Analiza se limitează la nivelurile prețurilor RIC, deoarece acesta este mai aproape de conceptul de niveluri ale prețurilor cu care oamenii sunt familiarizați decât un indicator al nivelului prețurilor bazat pe PIB.

De remarcat că în România, leul s-a depreciat semnificativ între 2023 și 2025, de la 4,947 lei/euro, la 5,042. În același timp, zlotul polonez s-a apreciat de la 4,542, la 4,24 zloți/euro. Cu toate acestea, nivelul prețurilor a crescut în 2025 cu doar 0,2 puncte procentuale, iar în România cu 0,8 pp.

Luxemburg a avut cel mai ridicat nivel de preț pentru RIC dintre țările UE, cu 48% peste media UE. Danemarca, Irlanda, Suedia, Finlanda și Olanda au avut niveluri de preț cu peste 20% peste media UE, urmate de Austria, Belgia, Germania și Franța, care au fost peste media UE.

Italia, Estonia, Malta, Cipru, Spania și Slovenia au avut un nivel de preț cu mai puțin de 10% sub media UE, urmate de Portugalia, Grecia, Cehia, Slovacia, Lituania și Letonia, cu mai puțin de 20% sub media UE.

Croația, Ungaria și Polonia au avut un nivel de preț situat cu mai puțin de 30% sub media UE.

Bulgaria și România au avut niveluri de preț între 40% și 50% sub media UE.

Cu toate acestea, țările AELS Islanda și Elveția au avut niveluri de preț mai mari, cu 84% și, respectiv, 71% peste media UE, în timp ce Norvegia a fost cu 38% peste aceasta.

Țările candidate Albania, Serbia și Muntenegru au avut niveluri de preț cu mai puțin de 40% sub media UE. Bosnia și Herțegovina și Turcia au avut niveluri de prețuri între 40% și 50% sub media UE. Țara candidată, Macedonia de Nord, a avut niveluri de prețuri între 50% și 51% sub media UE.

Cursurile de schimb sunt cruciale în determinarea nivelurilor prețurilor și, prin urmare, mișcările cursurilor de schimb au adesea un impact mare asupra evoluției nivelurilor prețurilor în timp. De fapt, multe dintre modificările majore ale nivelului prețurilor observate între 2022 și 2024 pot fi explicate cel puțin parțial prin fluctuațiile monedei unei țări față de euro. În 2022, 2023 și 2024, moneda națională a Turciei a înregistrat o depreciere semnificativă față de euro și a înregistrat cea mai mare creștere a nivelurilor prețurilor între 2022 și 2024.

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