Prioritățile premierului Niculescu prezentate Parlamentului: Schimbarea modelului de dezvoltare – Pact energetic național pe 10 ani – Digitalizarea și AI devin prioritate economică

Luca Niculescu a vorbit în discursul său din Parlament, de dinaintea votului de învestitură, despre un Plan Energetic Național pe 10 ani, despre coordonarea de la nivelul Cancelariei premierului a investițiilor de peste 100 de milioane de euro, și de transformarea digitalizării și a AI într-o prioritate a politicii industriale.

„România nu traversează doar o criză bugetară, ci și o criză a modelului său de dezvoltare”

„Le spun românilor ce fel de guvern va fi acesta. Va fi un guvern care aduce bani și investiții în țară. Va fi un guvern care creează locuri de muncă. Va fi un guvern care va contribui la consolidarea Europei și care îi va apăra pe români. Și pentru aceasta avem nevoie înainte de toate de o înțelegere corectă a situației în care ne aflăm, pentru că România nu traversează doar o criză bugetară, traversează o criză a modelului său de dezvoltare. Este un model care cu siguranță că a produs rezultate importante în trecut”, a spus Luca Niculescu, la începutul discursului ținut de la tribuna Parlamentului reunit.

„România a recuperat o parte importantă din decalajele care o separau de economiile europene dezvoltate. România a atras investiții, sigur că am cunoscut o îmbunătățire a nivelului de trai, dar care nu e valabilă pentru toată lumea și nu în toate locurile, dar evident ar fi nedrept să ignorăm aceste realizări (…)”, a continuat premierul desemnat.

„Nu putem promite recuperarea imediată a pierderilor acumulate, dar avem obligația să-i protejăm pe cei mai vulnerabili și să construim condițiile prin care să fie refăcute veniturile reale. Pensiile vor fi indexate începând cu 2027 în limitele traiectoriei deficitului. Pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse, gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de un sprijin țintit”, a mai spus Luca Niculescu.

Miercuri, prima urgență – rectificarea bugetară

Premierul desemnat a continua discursul său, spunând că, „începând de mâine intrăm direct în urgențe, dacă primim votul de învestitură”.

„Rectificare bugetară fără creșterea deficitului, adoptarea bugetului pe anul viitor, siguranța energetică pe perioada iernii și închiderea fără pierderi a PNRR. Sunt urgențe reale pe care le cunoașteți foarte bine dumneavoastră, dar evident că nu putem guverna de la o urgență la alta. Trebuie să pregătim economia României pentru viitor, dincolo de urgențele prezentului. Și pentru asta, un lucru simplu, banii trebuie să ajungă acolo unde este nevoie. Și încep cu banii, pentru că fără bani nu se construiesc nici spitale, nici drumuri, nici școli.

Astăzi, ca să dau o cifră, aproape 1 RON din 10 pe care îi încasează statul pleacă către plata dobânzilor. Iar cea mai bună cale de a ieși din această capcană e creșterea economică. Mai multe investiții, mai multe firme care produc în România, mai mulți oameni care muncesc”, a spus premierul desemnat.

Luca Niculescu a anunţat că pune în aplicare o politică industrială coerentă, investiţii care dezvoltă furnizori români, cercetare legată de producţie şi instrumente financiare care mobilizează bani privaţi prin Banca de Investiţii şi Dezvoltare.

”Dăm un semnal de predictibilitate pentru mediul de afaceri. Păstrăm cota unică, eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri şi deschidem schemele de relansare pentru producţia în ţară. În agricultură, trebuie să producem mai multă valoare adăugată, prin dezvoltarea irigaţiilor, a capacităţilor de procesare şi a industriei agroalimentare. Pentru investitorii strategici, statul va vorbi cu o singură voce: proiectele de peste 100 de milioane de euro vor avea coordonare directă la nivelul Cancelariei Prim-ministrului, un singur punct de contact, un manager de caz şi un calendar asumat”, a subliniat Luca Niculescu.

Pact Energetic Naţional pe zece ani

Potrivit premierului desemnat, o prioritate distinctă a acestui guvern va fi energia.

”Energia produsă de România trebuie să fie motorul industriei în România. De aceea, ne propunem să reducem costul efectiv al electricităţii pentru industriile strategice, prin contracte pe termen lung, instrumente europene de sprijin, investiţii în producţie şi stocare şi modernizarea reţelelor. Nu vorbim despre preţuri stabilite artificial sau despre subvenţii permanente, ci despre o politică energetică în serviciul oamenilor şi al competitivităţii industriei româneşti”, a menţionat el.

Luca Niculescu a anunţat că obiectivul este să transforme avantajul energetic al României într-un avantaj industrial, economic şi strategic.

”Voi propune tuturor partidelor parlamentare un Pact Energetic Naţional pe zece ani, pentru ca direcţia acestui domeniu vital să nu mai fie schimbată de la un guvern la altul”, a spus Niculescu.

Şi pentru populaţie, preţul energiei nu scade prin promisiuni, ci prin producţie. Până la finalul lui 2027 vom aduce în sistem aproape 6.000 de megawaţi noi, adica de aproape trei ori productia centralei de la Cernavoda. Iar tot în 2027 intră pe piaţă gazul din Neptun Deep.

Până când aceste capacităţi vor produce efecte în facturi, statul român le va fi alături familiilor cu venituri mici.

Despre reforma administrației – ”Trebuie să reducem decalajele dintre comunităţi şi regiuni. Nu putem accepta existenţa a două Românii”

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat marţi, în plenul Parlamentului, că Guvernul său va moderniza ANAF şi Vama pe criterii de performanţă, va susţine asocierea şi comasarea voluntară a comunelor mici şi va lansa portofelul naţional de identitate digitală.

„Vom elimina suprapunerile de competențe printr-un audit al instituțiilor centrale în primele luni, vom moderniza ANAF, Vama pe criterii de performanță, vom susține asocierea și comasarea voluntară a comunelor mici, vom simplifica procedurile și vom dezvolta servicii digitale accesibile, vom lansa portofelul național de identitate digitală și vom mai face demersuri în acest sens al digitalizării”, a mai spus Niculescu.

”Nu cred în reducerile uniforme de personal şi în reorganizările administrative făcute exclusiv pentru economii bugetare. Vom elimina suprapunerile de competenţe printr-un audit funcţional al instituţiilor centrale în primele şase luni, vom moderniza ANAF şi Vama pe criterii de performanţă, vom susţine asocierea şi comasarea voluntară a comunelor mici, vom simplifica procedurile şi vom dezvolta servicii digitale accesibile. Vom lansa portofelul naţional de identitate digitală, iar ţinta noastră este ca cinci milioane de români să folosească identitatea electronică până în 2028”.

”Un cetăţean nu ar trebui să fie obligat să plimbe documente între instituţii ale aceluiaşi stat şi o companie nu ar trebui să aştepte luni de zile pentru o autorizaţie iar un investitor nu ar trebui să renunţe la un proiect din cauza blocajelor administrative”.

”Trebuie să reducem decalajele dintre comunităţi şi regiuni. Nu putem accepta existenţa a două Românii: una conectată la investiţii şi oportunităţi şi alta în care perspectivele oamenilor sunt limitate de locul în care s-au născut”.

Investiții în educație, pentru pregătirea ”competenţelor necesare economiei viitorului”

Luca Niculescu a mai spus că, dacă ar fi să aleagă un domeniu de care depinde viitorul României, ar spune că este investiţia în oameni.

”Putem construi infrastructură, putem atrage capital, putem cumpăra tehnologie. Dar fără oameni bine pregătiţi şi sănătoşi, niciuna dintre aceste investiţii nu îşi va atinge potenţialul. Ca urmare vom prioritiza investiţia în oameni. România se confruntă cu o problemă demografică profundă, cu depopularea unor comunităţi şi cu dificultatea de a pregăti competenţele necesare economiei viitorului. Nu vom putea avea o economie competitivă fără oameni bine pregătiţi şi sănătoşi şi nu vom putea susţine sistemul de pensii fără o populaţie activă mai numeroasă. Educaţia şi sănătatea nu sunt doar capitole de cheltuieli bugetare. Sunt investiţii în viitorul economic şi social al României”, a menţionat Luca Niculescu.

Nu întâmplător a propus în structura acestui guvern două funcţii de ministru delegat: una pentru digitalizare şi inteligenţă artificială, cealaltă pentru învăţământul preuniversitar.

”În şcoala primară şi gimnazială se construiesc sau se pierd şansele unei întregi generaţii. Astăzi, un tânăr din cinci nu este nici la şcoală, nici la muncă, nici într-o formă de pregătire, iar România are cea mai ridicată rată de părăsire timpurie a şcolii din Uniunea Europeană. De aceea, vom acorda o atenţie specială calităţii învăţământului preuniversitar şi reducerii decalajelor – prin extinderea programelor „Masă sănătoasă” şi „Şcoală după şcoală” şi dezvoltarea învăţământului dual. Pentru că şansa unui copil nu trebuie să depindă de venitul părinţilor sau de locul în care trăieşte”, a spus Niculescu.

Învăţământul preuniversitar reprezintă una dintre zonele critice pentru viitorul ţării, motivul pentru care s-a creat funcția de ministru delegat pentru acest segment al educației.

Digitalizarea și AI, prioritate a politicii industriale – vor fi coordonate de la nivelul premierului

”Digitalizarea şi inteligenţa artificială vor fi coordonate direct de la nivelul prim-ministrului şi trebuie să devină şi o prioritate a politicii industriale, prin sprijinirea companiilor româneşti, dezvoltarea cercetării, atragerea investiţiilor tehnologice şi susţinerea candidaturii României pentru găzduirea Gigafabricii Europene de Inteligenţă Artificială la Marea Neagră”, a spus el.

Programul „Diaspora Investeşte Acasă”

”Statul român are obligaţia să le apere drepturile, să le susţină identitatea şi să păstreze legături strânse cu comunităţile lor. România are nevoie de o diasporă puternică, influentă şi bine organizată, capabilă să contribuie la dezvoltarea economică şi la afirmarea internaţională a ţării – inclusiv prin noul program „Diaspora Investeşte Acasă” şi printr-un ghişeu unic digital pentru cei care aleg să revină în ţară. O Românie puternică are nevoie şi de o diasporă puternică”.

”Vom sprijini şcolile cu predare în limba română, cu manuale, profesori şi burse. România merită descoperită şi promovată. În fiecare colţ de ţară există comunităţi care vorbesc limbi diferite, păstrează culturi unice şi duc mai departe tradiţii autentice. Minorităţile sunt o adevărată bogăţie naţională, pe care trebuie să o preţuim şi să o susţinem necondiţionat”, a menţionat el.

Mecanism de răspuns la manipulările informaţionale externe – se va înfiinţa Fondul Naţional pentru Rezilienţă Informaţională

”După două decenii de apartenenţă la Uniunea Europeană şi NATO, România trebuie să abandoneze reflexele unei ţări candidate şi să participe activ la formularea deciziilor comune, nu doar să se adapteze deciziilor luate de alţii. Trăim într-o lume tot mai nesigură. Avem un război la graniţele României, iar ameninţările la adresa securităţii europene sunt mai mari decât în urmă cu câţiva ani. În aceste condiţii, apărarea ţării este una dintre priorităţile fundamentale ale Guvernului. Apartenenţa la NATO reprezintă principala noastră garanţie de securitate. Dar această garanţie presupune şi responsabilităţi”, a spus Luca Niculescu.

El a anunţat că Guvernul va continua să investească în modernizarea Armatei Române şi în dezvoltarea industriei naţionale de apărare.

”Prin instrumentul european SAFE ne finanţăm pe 45 de ani, cu 10 ani de graţie, iar înzestrarea armatei va fi legată de industria naţională cu ţinta ca minimum 60% din valoarea contractelor să genereze producţie, mentenanţă şi locuri de muncă în ţară”, a arătat el.

Niculescu a mai afirmat că securitatea României nu poate depinde doar de ceea ce fac aliaţii pentru noi, ci şi de ceea ce suntem noi capabili să facem pentru propria securitate. ”Pentru că securitatea unei democraţii moderne se apără şi în faţa războiului hibrid şi a dezinformării, vom crea la nivelul Guvernului un mecanism de răspuns la manipulările informaţionale externe – fără nici o atribuţie de cenzură – şi vom înfiinţa Fondul Naţional pentru Rezilienţă Informaţională, care va susţine transparent educaţia media, verificarea faptelor şi presa locală independentă”.

Luca Niculescu a menţionat că a fost jurnalist mai bine de douăzeci de ani şi ştie cât de importantă este libertatea presei într-o democraţie şi cât de necesar este ca cetăţenii să aibă acces la informaţii credibile, fără cenzură. ”Sunt un susţinător convins al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, unul dintre pilonii fundamentali ai securităţii României. Îmi propun ca, în timpul mandatului meu, să consolidăm dialogul politic cu partenerii americani şi să dăm un nou impuls acestui parteneriat, să extindem cooperarea în domeniile economic, militar, tehnologic şi cultural. Parteneriatul Strategic trebuie să însemne nu doar securitate, ci şi investiţii, dezvoltare economică şi proiecte comune pentru viitor”, a menţionat Niculescu.

Proiect național cu un plan pentru următorii 20 de ani ai României în UE

Premierul desemnat a mai arătat că la 1 ianuarie 2027, România va împlini 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. ”Au fost două decenii care ne-au transformat profund ţara, economia şi societatea. Până la finalul lui 2025, câştigul net al României din fondurile europene a depăşit 72 de miliarde de euro. Dar apartenenţa la Uniunea Europeană ne-a oferit mai mult decât bani: un cadru de reguli, o piaţă comună şi o comunitate de securitate. Ne-a adus şi responsabilitatea de a participa la construcţia unui proiect comun, iar în negocierea bugetului european 2028–2034 vom apăra cu fermitate interesele României. Vreau să folosim această aniversare nu doar pentru a privi în urmă, ci mai ales pentru a privi înainte. Îmi propun să lansăm la 1 ianuarie 2027, alături de Preşedintele României şi de Parlament, un proiect naţional dedicat următorilor 20 de ani ai României în Uniunea Europeană”, a apreciat Luca Niculeascu.

Premierul desemnat a arătat că proiectul trebuie să reunească instituţiile statului, mediul economic, universităţile, societatea civilă şi tinerii în jurul unei întrebări esenţiale: ce fel de Românie vrem să construim şi ce rol vrem să avem în Europa?

Relaţiile României cu Republica Moldova intră într-o nouă etapă. Despre importanța triunghiului România – Ucraina – Republica Moldova

”Este o etapă în care procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană se accelerează, iar politica statului român trebuie să se adapteze acestei noi realităţi. România trebuie să fie principalul sprijin al Republicii Moldova în acest proces, atât prin susţinerea politică şi diplomatică a aderării la nivel european, cât şi prin asistenţa concretă pe care o putem oferi autorităţilor de la Chişinău în pregătirea integrării. Acest proces ne oferă oportunitatea de a construi o reţea mult mai solidă de relaţii şi proiecte comune în domeniile energetic, economic, al infrastructurii şi al securităţii, care să apropie cele două ţări şi să pregătească integrarea Republicii Moldova în spaţiul european”, a afirmat Niculescu.

Războiul din Ucraina schimbă profund geografia economică şi strategică a Mării Negre. Portul Constanţa, Dunărea, infrastructura de transport şi legăturile cu Republica Moldova şi Ucraina ne oferă avantaje strategice importante.

”Le vom apăra şi vom susţine implicarea companiilor româneşti în reconstrucţia Ucrainei şi dezvoltarea unui coridor economic şi logistic care să conecteze România, Republica Moldova şi sud-vestul Ucrainei. Nu trebuie să fim doar un coridor de tranzit al reconstrucţiei Ucrainei, ci unul dintre actorii economici ai acestui proces”, a spus Luca Niculescu.

Obiective măsurabile pentru diplomația economică

”Vreau o diplomaţie economică mai activă – cu obiective anuale măsurabile pentru fiecare misiune diplomatică, care să reia dialogurile cu Africa, Asia şi America Latină, să deschidă pieţe pentru companiile româneşti, să atragă investiţii, cât mai multe investiţii de calitate şi să transforme relaţiile noastre internaţionale în oportunităţi concrete pentru economia României. România trebuie să treacă de la diplomaţia participării la diplomaţia proiectelor”, a mai spus Luca Niculescu.

Premierul desemnat a mai afirmat că un stat care funcţionează bine este şi un stat în care legea este respectată şi aplicată în mod egal tuturor.

”În acest sens, independenţa justiţiei şi respectarea statului de drept sunt principii fundamentale”, a mai afirmat Luca Niculescu.

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