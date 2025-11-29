Principalul consilier al lui Zelenski a demisionat vineri după ce poliția anticorupție din Ucraina i-a percheziționat locuința

Unul dintre cei mai apropiați consilieri ai președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a demisionat vineri, la doar câteva ore după ce procurorii anticorupție i-au percheziționat locuința. Andri Yermak a condus delegația ucraineană în timpul recentelor negocieri cu Statele Unite la Geneva.

Oficial, șeful de cabinet al președintelui Zelenski, Andri Yermak, este considerat al doilea cel mai puternic om al Ucrainei. El a condus delegația ucraineană în timpul recentelor discuții de la Geneva cu Washingtonul.

Demisia lui Yermak anunțată vineri de Zelenski complică poziția Kievului în negocierile cruciale pentru un acord de pace pe care le poartă cu Statele Unite.

„Vreau ca nimeni să nu aibă îndoieli referitor la Ucraina, Astfel, astăzi s-au luat următoarele decizii interne. În primul rând, va fi o reorganizare a Biroului Președintelui Ucrainei. Șeful de cabinet, Andri Yermak, și-a prezentat demisia”, a spus Zelenski în discursul său televizat de vineri seară.

Yermak nu a făcut deocamdată o declarație publică. El a confirmat în cursul zilei de vineri că îi este percheziționată locuința, declarând pe Telegram că „cooperează pe deplin” cu autoritățile.

„Ancheta nu întâmpină niciun obstacol. Li s-a acordat acces deplin la apartament, iar avocații mei sunt la fața locului, interacționând cu autoritățile”, a spus el.

Ambele două organisme anticorupție principale din Ucraina, Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO), au fost implicate în percheziții, potrivit unui comunicat emis vineri de cele două agenții.

Comunicatul nu a dezvăluit motivul perchezițiilor, dar percheziția are loc la doar două săptămâni după ce cele două agenții au anunțat o anchetă amplă privind o presupusă schemă de fraudă la compania care operează infrastructura energetică critică a Ucrainei.

Negocieri dificile cu SUA pentru acordul de pace

Scandalul de corupție a dus deja la demisia a doi dintre miniștrii lui Zelenski și l-a implicat pe un fost asociat de afaceri din perioada în care lucra în industria divertismentului, care a fugit în Israel.

Dar ultima evoluție este deosebit de stânjenitoare pentru Zelenski, având în vedere recenta ascensiune a lui Yermak ca șef al echipei de negocieri a Ucrainei pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia. Nu este clar cine îi va lua locul lui Yermak în următoarele runde de negocieri, programate chiar în următoarele zile.

Discuțiile cu Statele Unite au fost dificile. Săptămâna trecută, administrația Trump a venit cu un plan de pace în 28 de puncte care a reflectat în mare măsură lista extinsă de dorințe a Rusiei, inclusiv cereri ca Ucraina să renunțe la teritorii, să își reducă armata și să i se interzică aderarea la NATO.

Oficialii ucraineni și europeni s-au opus vehement acestei versiuni a planului de pace, iar delegația condusă de Yermak a reușit să convingă SUA să o revizuiască.

Mai multe discuții sunt programate pentru zilele următoare. Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că se așteaptă ca o delegație americană să sosească la Moscova la începutul săptămânii viitoare, în timp ce Zelenski a spus că echipa ucraineană urmează să se întâlnească cu mediatorii SUA.

Deși unii oficiali americani, inclusiv președintele Donald Trump, au lăudat progresele mari înregistrate în această săptămână, orice șanse ale unui progres rapid par slabe, mai ales după ce Putin a indicat joi că nu este dispus să mai renunțe din cererile sale maximaliste.

Probleme legate de corupție

Ucraina a fost considerată mult timp una dintre cele mai corupte țări din Europa, un obstacol major în calea aspirațiilor sale de a adera la Uniunea Europeană.

UE a transmis clar Kievului că trebuie să implementeze măsuri puternice anti-corupție dacă dorește să devină membră, iar administrația Biden a îndemnat în 2023 guvernul ucrainean să facă mai mult pentru a eradica corupția.

Combaterea corupției administrației publice a fost, de asemenea, principala promisiune de campanie a lui Zelenski înainte de alegerile din 2019. Fost comedian care l-a interpretat pe președintele Ucrainei într-un serial TV de succes, Zelenski nu avea nicio experiență politică înainte de victoria sa – dar a profitat de dorința alegătorilor de eliminare a corupției.

De la izbucnirea războiului, Zelenski a concediat o serie de înalți oficiali ucraineni din cauza acuzațiilor de corupție, iar guvernul său a inițiat măsuri anticorupție, inclusiv Strategia Națională Anticorupție.

Organizațiile internaționale, inclusiv UE, Națiunile Unite și grupul G7 al principalelor națiuni industrializate, au lăudat anterior guvernul lui Zelenski pentru eforturile sale anticorupție, inclusiv faptul că nici măcar înalții oficiali ai țării nu mai sunt în afara razei de acțiune a forțelor de ordine.

