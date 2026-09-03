Principalii parteneri comerciali ai Canadei – De ce contează tarifele SUA, deși afectează doar 5% din total exporturi

Mai mult de două treimi din exporturile de mărfuri ale Canadei sunt absorbite de către SUA – cel mai mare partener comercial al său, astfel încât disputa comercială cu administrația Trump este o amenințare serioasă pentru economia canadiană.

În primul semestru din 2026, Canada a exportat în SUA mărfuri în valoare de 214,8 mld. dolari – aproape 68% din totalul exporturilor. Pe locul al doilea s-a clasat Marea Britanie, cu 9,2% o pondere mare, datorată tranzacțiilor cu metale prețioase. China s-a clasat pe locul al treilea cu 5%, arată Visual Capitalist.

Următoarele destinații sunt Japonia, Mexicul și Coreea de Sud cu 1,5%, 1,2% și, respectiv 1%. Împreună, cele cinci piețe de export ale Canadei au însumat 45,8 miliarde de dolari în S1/2026, ceea ce reprezintă aproximativ 21 de cenți pentru fiecare dolar exportat către SUA.

Aurul majorează exporturile către Marea Britanie

Setul de date plasează Regatul Unit pe locul al doilea în clasamentul general, cu 9,2% din exporturi, sau 28,9 miliarde de dolari. Statistics Canada subliniază că cifra Regatului Unit include tranzacții semnificative cu metale prețioase, un model confirmat de raportul Global Affairs Canada privind Starea Comerțului 2025, care identifică exporturile de aur ca principalul motor al creșterii livrărilor Canadei în Regatul Unit.

Acest lucru ajută la explicarea motivului pentru care cota de 9,2% a Regatului Unit este atât de mare în raport cu relația comercială mai largă a Canadei cu această țară. Excluzând metalele prețioase, UE și China sunt destinații mai mari pentru exporturile canadiene.

De ce contează tarifele, deși acoperă doar 5% din exporturi

Negocierile comerciale Canada-SUA au eșuat în august 2026, tarifele de 50% fiind acum în vigoare pentru o gamă de bunuri canadiene. Dependența Canadei de o singură piață de export dominantă limitează rapiditatea cu care fluxului de bunuri poate fi redirecționat în altă parte.

Noile taxe acoperă exporturi canadiene în valoare de aproximativ 28 de miliarde de dolari canadieni, aproximativ 5% din ceea ce Canada livrează anual către SUA, potrivit economistului principal al BMO, Robert Kavcic. BMO estimează că tarifele ar putea reduce cu jumătate de punct procentual creșterea PIB-ului Canadei.

Această estimare evidențiază riscul mai larg al concentrării comerciale. UE și China absorb fiecare doar aproximativ 5% din exporturile canadiene, ceea ce înseamnă că chiar și o creștere substanțială pe aceste piețe ar înlocui doar o fracțiune din volumul trimis în prezent spre sud.

Canada este cel mai mare partener de export pentru 25 de state din SUA, astfel încât expunerea comercială este bidirecțională. Cu toate acestea, cu peste două treimi din exporturile canadiene destinate SUA, Canada are o miză considerabil mai mare în orice perturbare a comerțului transfrontalier.

Apel al Canadei pentru reluarea negocierilor cu SUA

Prim-ministrul canadian Mark Carney a cerut administraţiei Trump să „înceteze să mai facă meme, să înceteze să mai lanseze aluzii răutăcioase şi să înceteze să mai încerce să pară dură”, în timp ce riposta la un nou val de atacuri din partea Washingtonului, relatează The Associated Press.

Carney a afirmat că negocierile comerciale dintre SUA şi Canada ar putea fi reluate dacă Washingtonul ar aborda cu seriozitate discuţiile, dar a acuzat totodată Statele Unite că impun condiţii care, potrivit lui, ar putea duce la „închiderea treptată şi dispariţia” industriilor canadiene.

Comentariile sale au venit în contextul unui nou val de atacuri din partea Washingtonului, după ce Canada s=a retras de la masa negocierilor pe 21 august. Donald Trump a redenumit Lacul Ontario ca fiind „Lacul America” şi a batjocorit Canada pe reţelele sociale, în timp ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a spus că Ottawa nu poate riposta „ochi pentru ochi” împotriva unei economii de 13 ori mai mari.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a ironizat şi el armata canadiană în online, postând luni o imagine cu două cadete la un centru de instruire din Columbia Britanică, însoţită de textul „asta e real” şi de un steag canadian. Carney a calificat postarea drept „nedemnă” de funcţia pe care o deţine.

El a mai afirmat că abordarea SUA în cadrul negocierilor ar fi transformat firmele canadiene, practic, în filiale ale companiilor americane sau ar fi impus condiţii în baza cărora acestea ar fi fost „retrase treptat din Canada şi eliminate”. „Nu vom – desigur – nu vom accepta aceste condiţii”, a spus Carney.

Carney a mai acuzat Washingtonul că a încercat, de asemenea, să impună restricţii asupra viitoarelor acorduri comerciale ale Canadei. „Canada este un stat suveran. Vom încheia acorduri de liber schimb cu ţările cu care dorim să încheiem astfel de acorduri”, a spus el.

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