Principalele teme ale UE în opinia vicepreședintei Comisiei Europene, Teresa Ribera: Schimbările climatice, impozitarea companiilor energetice, relația cu China și giganții tehnologici americani

Într-un interviu acordat Politico, vicepreședinta Comisiei Europene pentru tranziția verde și politica în domeniul concurenței; Teresa Ribera a discutat despre cum vede concurența cu China, dezvoltarea centrelor de date în UE, finanțarea pentru dezastre climatice și impozitarea companiilor energetice.

Unele dintre comentariile sale oferă o imagine a planurilor executivului UE pentru lunile următoare, în timp ce altele prezintă propriile priorități ale lui Ribera. Schimbările climatice rămân principala sa preocupare, și a amintit pe parcursul interviului de recentele valuri de căldură, incendiile și seceta care au devastat Europa. „Această vară a fost o nebunie”, a spus ea.

La doi ani de la începutul mandatului, fostul ministru spaniol pentru tranziția ecologică a vorbit și despre rolul său în domeniul concuremței, următoarea mare provocare fiind cum să abordeze o potențială decizie referitoare la gigantului Google.

Principalele teme ale UE expuse de vicepreședintele Comisiei Europene:

Bruxelles-ul este îngrijorat de schimbările climatice

Vara extremă din acest an i-a făcut pe comisarii europeni să fie mai intersați de corturile tot mai mari ale schimbărilor climatice, a spus Ribera.

Reuniunea Comisiei Europene de vineri privind prioritățile de toamnă a început cu o discuție despre încălzirea globală, iar discuțiile a fost „consistente” în ceea ce privește necesitatea de a proteja mai bine Europa împotriva efectelor schimbărilor climatice, a spus ea.

„În ceea ce privește clima, au existat uneori discuții despre care este echilibrul potrivit, în ce măsură este compatibil cu competitivitatea și cred că este din ce în ce mai clar că [acțiunile climatice] sunt singura cale de urmat în ceea ce privește competitivitatea”, a susținut ea, având în vedere că investițiile în limitarea schimbărilor climatice „reduc costul” daunelor viitoare.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, „este sincer angajată în acțiunile climatice și îngrijorată de dimensiunea climatică”, a spus Ribera. „Această vară a fost un șoc foarte mare.”

În rândul echipei de comisari, a spus ea, „există un sentiment de îngrijorare serioasă și un sentiment de urgență în ceea ce privește acțiunile climatice”. Dar a fost obligată să recunoască: „Nu știu în ce măsură este în concordanță cu viteza care ar fi necesară” pentru a îndeplini obiectivele ecologice.

Impozitarea marilor companii petroliere pentru finanțarea acțiunilor climatice

Comisia lucrează la o propunere pentru a proteja mai bine Europa împotriva dezastrelor climatice, dar Ribera gândește cu un pas înainte. Odată ce acest plan este prezentat, a spus ea, UE trebuie să înceapă să se gândească la cum să finanțeze măsurile de protecție a continentului împotriva schimbărilor climatice.

Săptămâna trecută, ea a declarat pentru Politico că UE ar trebui să ia în considerare un buget comun mai mare, o datorie comună mai mare sau o taxă pe profiturile companiilor petroliere pentru a strânge banii. În interviul din această săptămână, ea a insistat asupra ideii unei taxe pe profiturile excepționale ale companiilor energetice.

Deși a amintit de propunerea impunerii unei taxe globale enunțată de secretarul general al ONU, António Guterres, ea a descris, de asemenea, o propunere recentă a guvernului spaniol pentru o taxă europeană pe combustibilii fosili ca fiind „interesantă”.

„Am un prieten care lucra într-o companie petrolieră care spunea că… o companie petrolieră bine gestionată este cea mai profitabilă afacere. O companie petrolieră prost gestionată este a doua cea mai profitabilă afacere”, a glumit ea.

„Dar nu atât de mulți oameni obțin aceste profituri. Și ceea ce experimentăm deja este că impactul, daunele, costurile care sunt direct legate de aceste profituri sunt foarte mari și sunt complet socializate”, a adăugat ea. „Cred că are sens să deschidem această discuție. Nu știu cât de departe se poate merge.”

Marile companii tehnologice să plătească pentru energia consumată

Ribera este, de asemenea, îngrijorată de impactul asupra mediului și societății al proliferării centrelor de date în UE. Rețelele și aprovizionarea cu energie sunt deja supuse unor presiuni, a remarcat ea.

Soluția ei preferată: Forțarea giganților tehnologici să investească în generarea de energie regenerabilă pentru a alimenta centrele lor de date, în loc să le permită să se alimenteze liber din rețea.

„Companiile se află în spatele acestor afaceri dețin opoziție dominantă pe piață și necesită capacități care nu au fost niciodată luate în considerare. Așadar, putem îndrăzni, li se poate cere să investească în capacitățile de care ar avea nevoie și modalitățile în care să evite conflictele suplimentare cu comunitățile locale”, a explicat ea. Ribera a dat exempul proiectul guvernului spaniol care ar obliga centrele de date să își asigure necesarul de consum în proporție de 80% din energia electrică produsă în parcuri eoliene și solare.

UE vs. Google

Vorbind despre Big Tech, Ribera este, de asemenea, responsabilă de decizia Comisiei privind insistența asupra unei reglementări a Google, după ce o astfel de cerere a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească recentă din SUA.

Ribera a spus că o decizie consecventă de ambele părți ale Atlanticului ar fi preferabilă. „Este întotdeauna recomandabil să fim suficient de consecvenți, atât pentru companii, cât și pentru aceste companii globale, utilizatori și autorități de reglementare”, a spus ea.

Dar nu a dat niciun semn că ar ceda presiunilor venite de la Washington pentru a atenua regulile antitrust impuse companiilor tehnologice.

Orice decizie, a spus Ribera, se va „baza pe propriile noastre capacități, evaluări și respectarea legilor noastre”.

„Discutați cu China, dar respectați liniile roșii”

Ribera este cunoscută pentru o abordare mai blândă față de China decât mulți dintre colegii săi din Comisie. În interviul din această săptămână, ea a pledat pentru un amestec de dialog și măsuri comerciale pentru a face față provocărilor pe care dominația Beijingului în domeniul producției le reprezintă pentru industria europeană.

„Trebuie să găsim o modalitate de a aborda aceste dezechilibre” în comerțul cu China, a spus ea în interviu. În același timp, „cred că dialogul politic este foarte important”.

Aceasta nu înseamnă că UE ar trebui să cedeze atunci când vine vorba de apărarea industriilor sale, a insistat Ribera. „Cred că este important să folosim și punctele forte pentru a apăra pozițiile ferme – nu vom permite orice.”

Bruxellesul trebuie să își dea seama „care sunt domeniile în care putem colabora [împreună cu China], care sunt elementele de precauție pe care trebuie să le luăm în considerare… și care sunt aspectele în care dialogul politic ar trebui să completeze sau să actualizeze modul în care îl gestionăm”.

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