joi

7 august, 2025

Principalele destinații externe de vacanță ale românilor – Grecia, Bulgaria, Turcia

De Vladimir Ionescu

7 august, 2025

Trei din patru români care își vor petrece concediul în străinătate în această vară au ales ca destinație țări precum Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia iar 54,5% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, rezultă dintr-un sondaj realizat de cec Bank.

Din totalul celor chestionați însă, doar unu din șase români aleg să-și petreacă vacanța în afara României.

Grecia este țara preferată a românilor care optează pentru concediul în străinătate, respectiv 26% dintre respondenți, în timp ce peste 17% au ales Bulgaria, 15,4% vor merge în Turcia și 13% în Italia.


Mai puțin accesate sunt destinații din Spania (7%), Egipt (5%) și Franța (2,5%), în timp ce alte destinații au procente și mai reduse.

Destinații apropiate; transportul preferat – autoturismul personal

Când trebuie să aleagă mijlocul de transport pe care îl folosesc când merg în vacanță, 54,5% dintre respondenți au menționat autoturismul personal, în timp ce trenul este ales de 22,42% iar autocarul și avionul de doar 12%, respetiv 11%.

La întrebarea – De unde faci rost de bani pentru vacanță:

  • peste 77% dintre respondenți au răspuns că strâng banii din timp, făcând economii pe parcursul anului
  • mult mai puțini (9%) se împrumută de la prieteni
  • puțin sub 7% spun că folosesc tichetele de vacanță pentru plata concediului
  • aproape 5% apelează la cardul de credit/overdraft
  • foarte puțini, adică 2% spun că primesc prime de concediu de la angajator.

În ceea ce privește mărimea bugetului de vacanță:

  • 42% dintre respondenți vorbesc despre o scădere a bugetului, cu 10% până la 30%, comparativ cu cel alocat anul trecut în timp ce pentru unul din patru români, acesta este similar cu cel de anul trecut.

  • Doar circa 10% dintre români vor aloca mai mult cu 10% – 30% față de anul trecut.

La întrebarea referitoare la cum vor face plățile în concediu, peste 38% dintre respondenți spun că vor plăti cash și circa 22% o combinație de plată cash și card, fie că sunt de debit sau de credit. Puțin peste 17% vor plăti doar cu card de debit și cash, aproape 6% doar cu card de credit și puțin peste 5% doar cu doar cu card de credit și cash.

Sondajul a fost realizat online, de comparatorul financiar FinZoom, la cererea cec Bank, pe un eșantion reprezentativ de circa 1.200 de respondenți din toată țara, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. 58% dintre respondenți sunt salariați, peste 70% locuiesc la oraș, 40% au studii superioare sau postuniversitare.

(Citește și: Sondaj: Doi din trei români „se descurcă” cu facturile, dar nu-și permit economii sau vacanțe)

Google New
Etichete:

