Eurobarometru: Războiul din Ucraina – principala temere a europenilor – românii, mai optimiști în legătură cu viitorul Uniunii

Respectarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept (în opinia a 36% din intervievați), precum și puterea economică, industrială și comercială a UE (31%) rămân principalele puncte forte ale UE, conform celui mai recent Flash Eurobarometru privind „Provocările și prioritățile UE”, prezentat vineri de Comisie.

Sondajul Flash Eurobarometru 569 a fost realizat între 3 și 10 septembrie 2025 în cele 27 de state membre, iar în cadrul lui au fost intervievați online 25.893 de cetățeni ai UE.

Când sunt întrebați despre valori, peste jumătate dintre europeni afirmă că UE, mai mult decât alte țări din lume, întruchipează cel mai bine respectul pentru drepturile și valorile fundamentale, libertatea de exprimare (55% pentru fiecare) și egalitatea socială și bunăstarea (52%).

Românii, mai optimiști decât europeanul mediu în ceea ce privește viitorul UE și capacitatea ei de a rezolva probleme

Românii sunt mult mai îngrijorați de războiul din Ucraina, ponderea celor care menționează această temere înregistrând cel mai larg ecart față de media UE, dar se plasează în mod paradoxal sub medie în ceea ce privește evaluarea pericolelor legate de securitate și apărare.

România fiind o puțin atractivă pentru imigranți și situată departe de rutele de intrare în UE, intervievații români sunt mult mai puțin preocupați de această temă, care, de altfel, nici nu figurează printre subiectele centrale ale formațiunilor de extremă dreapta.

De mai puțin interes sunt pentru români și chestiunile legate de schimbări climatice și protecția mediului, însă cele legate de nivelul de trai și costul vieții au o importanță mai mare decât în opinia mediei cetățenilor europeni.

De asemenea, se constată că românii românii sunt mult mai optimiști în ceea ce privește viitorul UE și capacitatea acesteia de a rezolva probleme, inclusiv pe cele economice

Principalele temeri ale europenilor: Războiul din Ucraina rămâne principala provocare

Provocări globale. Când sunt întrebați despre provocările globale pentru viitorul UE, conflictele din lume sunt problema cea mai menționată (41%), urmată de migrația ilegală (35%) și schimbările climatice și problemele de mediu (31%). A patra problemă cea mai menționată este una nouă, și anume riscul ca UE să-și piardă vocea și influența în lume (30%).

Parteneriate economice. Majoritatea europenilor consideră că statele membre pot obține rezultate mai bune în negocierile comerciale și în parteneriatele economice dacă colaborează la nivelul UE, în loc să acționeze pe cont propriu (79%), și că UE ar trebui să-și diversifice relațiile comerciale cu țări din întreaga lume pentru a-și consolida independența economică și a sprijini întreprinderile din UE (83%).

Consolidarea economiei interne. O majoritate similară susține acțiunile UE de consolidare a economiei interne. 81% dintre respondenți sunt de acord că UE ar trebui să ia măsuri pentru a ajuta industriile UE să devină mai competitive și să se decarbonizeze, în timp ce 82% sunt de acord că UE ar trebui să ia măsuri pentru a sprijini echitatea între grupurile sociale și generații.

Securitatea și apărarea. În ceea ce privește prioritățile politice generale, 34% dintre europeni menționează securitatea și apărarea printre domeniile pe care UE ar trebui să le abordeze în mod prioritar, urmați de 32% care menționează migrația ilegală și 27% care menționează războiul din Ucraina.

Europenii, mai pesimiști decât anul trecut în legătură cu viitorul

52 % dintre europeni (ceea ce reprezintă o scădere de șase puncte procentuale față de vara anului 2024) sunt optimiști cu privire la viitorul UE, în timp ce 43 % sunt pesimiști.

52 % dintre aceștia se declară încrezători în puterea democrației UE în următorii cinci ani, în timp ce 44 % nu sunt încrezători.

În același timp, 48 % dintre europeni se declară încrezători în performanța economiei UE în următorii cinci ani, în timp ce 48 % nu sunt încrezători.

Două treimi (66 %) dintre cetățenii UE sunt preocupați de securitatea UE în următorii cinci ani.

