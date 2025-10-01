”Prin tarife sector cu sector”: Emmanuel Macron îndeamnă Bruxelles-ul să protejeze industria UE de SUA și China

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut Comisiei Europene să impună tarife în mai multe sectoare pentru a proteja industria europeană aflată în dificultate, potrivit Euractiv.

Vorbind înaintea unei reuniuni a liderilor UE desfășurate miercuri la Copenhaga, președintele francez a declarat că Bruxelles-ul ar trebui să meargă dincolo de taxele impuse anul trecut asupra vehiculelor electrice chineze și de taxele pe oțel care urmează să fie introduse mai târziu în această lună.

Europa este singurul „loc unde nu ne protejăm jucătorii interni”, a spus Macron, referindu-se la eforturile Chinei și ale SUA de a stimula producția industrială prin politici industriale conduse de stat și tarife.

„Dacă vrem să rămânem suverani, trebuie să protejăm jucătorii existenți atunci când suferă din cauza lipsei unui teren de joc echitabil”, a adăugat el. „Ceea ce am început cu vehiculele electrice chineze, ceea ce continuăm astăzi cu oțelul, trebuie să facem sector cu sector.”

Comentariile vin pe fondul eforturilor tot mai mari ale liderilor UE de a inversa declinul industrial al blocului, care a fost amplificat de tarifele extinse ale președintelui SUA, Donald Trump, și de competiția tot mai acerbă a producătorilor chinezi.

Potrivit Centre for Economic Policy Research, China a reprezentat aproximativ o treime din producția industrială globală în 2023, de trei ori mai mult decât SUA, clasată pe locul doi. Germania, puterea industrială tradițională a UE, a reprezentat doar 4%.

