cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

1 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

”Prin tarife sector cu sector”: Emmanuel Macron îndeamnă Bruxelles-ul să protejeze industria UE de SUA și China

Rss
De Iulian Soare

1 octombrie, 2025

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut Comisiei Europene să impună tarife în mai multe sectoare pentru a proteja industria europeană aflată în dificultate, potrivit Euractiv.

Vorbind înaintea unei reuniuni a liderilor UE desfășurate miercuri la Copenhaga, președintele francez a declarat că Bruxelles-ul ar trebui să meargă dincolo de taxele impuse anul trecut asupra vehiculelor electrice chineze și de taxele pe oțel care urmează să fie introduse mai târziu în această lună.

Europa este singurul „loc unde nu ne protejăm jucătorii interni”, a spus Macron, referindu-se la eforturile Chinei și ale SUA de a stimula producția industrială prin politici industriale conduse de stat și tarife.


„Dacă vrem să rămânem suverani, trebuie să protejăm jucătorii existenți atunci când suferă din cauza lipsei unui teren de joc echitabil”, a adăugat el. „Ceea ce am început cu vehiculele electrice chineze, ceea ce continuăm astăzi cu oțelul, trebuie să facem sector cu sector.”

Comentariile vin pe fondul eforturilor tot mai mari ale liderilor UE de a inversa declinul industrial al blocului, care a fost amplificat de tarifele extinse ale președintelui SUA, Donald Trump, și de competiția tot mai acerbă a producătorilor chinezi.

Potrivit Centre for Economic Policy Research, China a reprezentat aproximativ o treime din producția industrială globală în 2023, de trei ori mai mult decât SUA, clasată pe locul doi. Germania, puterea industrială tradițională a UE, a reprezentat doar 4%.

(Citește și: ”România şi alte 7 state UE cer Comisiei protejarea industriei chimice prin compensarea costurilor cu CO2”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

România şi alte 7 state UE cer Comisiei protejarea industriei chimice prin compensarea costurilor cu CO2

 

Șapte guverne europene cer Comisiei protejarea industriei siderurgice de practicile comerciale neloiale ale Chinei

 

Cum merg negocierile comerciale UE-SUA: Europa vizează protejarea industriilor-cheie / Boeing și producătorii auto germani ar putea fi excluși de la plata unor tarife

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți