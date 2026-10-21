Primul vas încărcat cu motorină din Rusia va pleca joi spre SUA

Rusia va trimite joi prima navă încărcată cu motorină în SUA, în baza acordului încheiat între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a declarat miercuri vicepremierul Aleksandr Novak, conform agenției TASS. El a menționat că nava are o capacitate de 40.000 tone și a adăugat că vor urma și alte transporturi: „Vom satisface nevoile Statelor Unite, în limita capacităților noastre”, a declarat el, citat de agenția RIA, preluată de Reuters.

Vladimir Putin i-a transmis miercuri emisarului american Steve Witkoff că primul petrolier – a cărui capacitate a estimat-o, de asemenea, la 40.000 de tone – va pleca în două-trei zile și că vor urma și altele, a relatat publicația VZGLYAD. Potrivit Reuters, Putin a subliniat că „trebuie asigurată componenta financiară”.

Pe 9 octombrie, Trump a anunțat că Rusia va exporta imediat peste 300.000 de tone de motorină, urmând 500.000 de tone în luna noiembrie și 1 milion de tone „imediat după aceea”. A doua zi, guvernul rus a ridicat parțial interdicția privind exportul de motorină (măsură intrată în vigoare pe 10 octombrie), invocând acordul dintre Trump și Putin și permițând, într-o primă etapă, livrarea a 500.000 de tone pe piața mondială, a relatat cotidianul Kommersant.

Michelle Brouhard, de la compania Kpler, a explicat – conform Reuters – că volumul inițial de 300.000 de tone menționat de Trump echivalează cu aproximativ 73.000 de barili pe zi, repartizați pe parcursul unei luni; o cantitate care, probabil, nu va influența semnificativ prețurile la nivel global. Tot potrivit Reuters, prețul motorinei la pompă în SUA s-a menținut peste pragul de 6 dolari pe galon încă din luna septembrie.

Putin a afirmat că prețurile mondiale la motorină au scăzut cu 5-6% imediat după anunț, a relatat Reform.news. De asemenea, Putin a precizat că Rusia ar putea furniza îngrășăminte pieței americane „în cantități mari” și s-a oferit să ajute Washingtonul în relația cu Iranul, a transmis Reuters. Potrivit Reuters, de la anunțul privind motorina, Ucraina a reclamat perturbări în schimbul de informații de intelligence, precum și restricții privind utilizarea sistemului de sateliți Starshield. Zelenski a declarat că, în urma unei întâlniri cu Witkoff, care a avut loc marți la Oslo, s-a ajuns la un acord pentru soluționarea acestor probleme.

Oficialii ucraineni au mai spus că atacurile rusești din cursul nopții de marți spre miercuri s-au soldat cu patru morți în Ucraina. Premierul Serhii Korețki a precizat, conform agenției Interfax-Ucraina, că au fost lovite instalații energetice în regiunile Kiev, Volîn, Odesa și Mîkolaiv. O dronă a lovit un bloc de locuințe cu 24 de etaje din Kiev, provocând moartea a două persoane. În localitatea Korotîci din regiunea Harkiv, atacurile au ucis o femeie de 81 de ani și un bărbat de 83 de ani, rănind totodată 11 persoane, inclusiv doi copii, au transmis autoritățile regionale.

Ministerul rus al Apărării a susținut, potrivit agenției Interfax, că a fost atacat un complex de depozite în care erau stocate drone, în Poltava; substația electrică Nivki din Kiev – despre care a afirmat că alimentează întreprinderi din sectorul apărării și centre logistice; precum și o navă de transport care transporta armament la Odesa. Zelenski a declarat că, în urmă cu o săptămână, atacurile rusești au lăsat fără energie electrică cel puțin 600.000 de persoane din Ucraina.

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