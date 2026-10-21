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Primul vas încărcat cu motorină din Rusia va pleca joi spre SUA

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De Razvan Diaconu

21 octombrie, 2026

Rusia va trimite joi prima navă încărcată cu motorină în SUA, în baza acordului încheiat între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a declarat miercuri vicepremierul Aleksandr Novak, conform agenției TASS. El a menționat că nava are o capacitate de 40.000 tone și a adăugat că vor urma și alte transporturi: „Vom satisface nevoile Statelor Unite, în limita capacităților noastre”, a declarat el, citat de agenția RIA, preluată de Reuters.

Vladimir Putin i-a transmis miercuri emisarului american Steve Witkoff că primul petrolier – a cărui capacitate a estimat-o, de asemenea, la 40.000 de tone – va pleca în două-trei zile și că vor urma și altele, a relatat publicația VZGLYAD. Potrivit Reuters, Putin a subliniat că „trebuie asigurată componenta financiară”.

Pe 9 octombrie, Trump a anunțat că Rusia va exporta imediat peste 300.000 de tone de motorină, urmând 500.000 de tone în luna noiembrie și 1 milion de tone „imediat după aceea”. A doua zi, guvernul rus a ridicat parțial interdicția privind exportul de motorină (măsură intrată în vigoare pe 10 octombrie), invocând acordul dintre Trump și Putin și permițând, într-o primă etapă, livrarea a 500.000 de tone pe piața mondială, a relatat cotidianul Kommersant.

Michelle Brouhard, de la compania Kpler, a explicat – conform Reuters – că volumul inițial de 300.000 de tone menționat de Trump echivalează cu aproximativ 73.000 de barili pe zi, repartizați pe parcursul unei luni; o cantitate care, probabil, nu va influența semnificativ prețurile la nivel global. Tot potrivit Reuters, prețul motorinei la pompă în SUA s-a menținut peste pragul de 6 dolari pe galon încă din luna septembrie.

Putin a afirmat că prețurile mondiale la motorină au scăzut cu 5-6% imediat după anunț, a relatat Reform.news. De asemenea, Putin a precizat că Rusia ar putea furniza îngrășăminte pieței americane „în cantități mari” și s-a oferit să ajute Washingtonul în relația cu Iranul, a transmis Reuters. Potrivit Reuters, de la anunțul privind motorina, Ucraina a reclamat perturbări în schimbul de informații de intelligence, precum și restricții privind utilizarea sistemului de sateliți Starshield. Zelenski a declarat că, în urma unei întâlniri cu Witkoff, care a avut loc marți la Oslo, s-a ajuns la un acord pentru soluționarea acestor probleme.

Oficialii ucraineni au mai spus că atacurile rusești din cursul nopții de marți spre miercuri s-au soldat cu patru morți în Ucraina. Premierul Serhii Korețki a precizat, conform agenției Interfax-Ucraina, că au fost lovite instalații energetice în regiunile Kiev, Volîn, Odesa și Mîkolaiv. O dronă a lovit un bloc de locuințe cu 24 de etaje din Kiev, provocând moartea a două persoane. În localitatea Korotîci din regiunea Harkiv, atacurile au ucis o femeie de 81 de ani și un bărbat de 83 de ani, rănind totodată 11 persoane, inclusiv doi copii, au transmis autoritățile regionale.

Ministerul rus al Apărării a susținut, potrivit agenției Interfax, că a fost atacat un complex de depozite în care erau stocate drone, în Poltava; substația electrică Nivki din Kiev – despre care a afirmat că alimentează întreprinderi din sectorul apărării și centre logistice; precum și o navă de transport care transporta armament la Odesa. Zelenski a declarat că, în urmă cu o săptămână, atacurile rusești au lăsat fără energie electrică cel puțin 600.000 de persoane din Ucraina.

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