Primul semnal al unei posibile crize a gazelor în Europa vine din regiunea Moldovei – în UE prețul gazelor s-a dublat

Apar primele semne ale unei posibile crize în aprovizionarea cu gaze a Europei, regiunea separatistă din Moldova, Transnistria, avertizând că ar putea rămâne fără gaze naturale în câteva zile, dacă nu vor fi reluate cât de curând livrările de gaze din Orientul Mijlociu, lucru foarte puțin probabil în acest moment, relatează Reuters.

Regiunea vorbitoare de limbă rusă, primea până de curând gaze naturale din Rusia practic gratuit – și producea electricitate pe care o vindea și Moldovei. Din 2024, Ucraina a refuzat să prelungească contractul de tranzit gaze naturale cu Gazprom. Aceasta a însemnat o penurie severă de gaze în Transnistria, până când a început să importe gaze din Europa, via România, dar la un preț mai mare.

Transnistria mai are gaze pentru câteva zile

Izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu a pornit efectul de domino ce a provocat o reducere a disponibilităților volumelor de gaze pentru Europa punând la încercare asigurarea necesarului pentru Transnistria, explică Reuters.

„În legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu, au existat perturbări critice în aprovizionarea cu gaze”, a declarat ministerul dezvoltării economice din Transnistria, adăugând că „Reducerile drastice ale volumelor de gaze au dus la limitări ale utilizării în scopuri comerciale sau pentru încălzirea locuințelor și instituțiilor”.

În articol este citat și președintele Parlamentului Republicii Moldova care sugerează că disponibilitatea gazelor este mai degrabă o chestiune de solvabilitate decât limitarea ofertei: „Permiteți-mi să-i întreb ce aleg – gaze în fiecare zi, chiar dacă sunt mai costisitoare, sau să se lipsească de ele pentru școli, grădinițe sau locuințe?”

Prețul gazelor s-a dublat în Europa

Prețurile gazelor în Europa s-au dublat în mai puțin de o săptămână, contractul intraday de referință la hub-ul olandez TTF depășind 60 euro/MWh. Joi, prețul contractelor futures pentru aprilie ajunsese la 48,77 euro/MWh.

Creșterea prețurilor gazelor a urmat atacurilor iraniene asupra terminalului de GNL din Qatar, care au determinat QatarEnergy să își închidă întregul sistem de producție de GNL. Câteva zile mai târziu, compania a declarat forță majoră pentru exporturile de GNL. Întrucât Qatarul reprezintă o cincime din fluxurile globale de GNL, stoparea exporturilor a inflamat imediat prețurile.

Europa este continentul cel mai vulnerabil la șocurile legate de aprovizionarea cu gaze. De la reducerea dependenței de gazul rusesc prin conducte, Uniunea Europeană a devenit puternic dependentă de importurile pe mare de GNL, Qatarul fiind printre cei mai mari furnizori ai săi. Unii observatori au remarcat că există o cantitate suficientă de gaz lichefiat american pentru export, dar acesta nu va fi distribuit la un preț stabilit de cumpărători. Odată cu suspendarea producției de GNL de către Qatar, piața gazului lichefiat a căzut sub controlul total al vânzătorilor, ceea ce înseamnă că importatorii europeni de gaze se confruntă cu și mai multe probleme inflaționiste.

Micile state membre ale UE și alte țări europene, cum ar fi Moldova, sunt, într-un fel, mai vulnerabile la șocurile legate de gaze, deoarece sunt mai sărace decât marile economii ale UE, ceea ce înseamnă că au mai puțină flexibilitate în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze. Cu toate acestea, efectul unei crize a gazelor ar putea fi, fără îndoială, mai devastator pentru economiile mari, printre care Germania, care sunt considerate coloana vertebrală a Uniunii Europene.

Qatar furnizează între 12% și 14% din gazele naturale necesare Uniunii Europene. „Europa este mult mai puțin dependentă de petrolul din Golf și de GNL decât China, India, Japonia sau Coreea de Sud, dar nu este izolată”, a remarcat grupul de experți în energie Bruegel. Din păcate, o dependență directă mai mică nu înseamnă o dependență mai mică de prețuri iar impactul perturbării fluxului de gaze se va simți din Transnistria până în Marea Britanie.

***