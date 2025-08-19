Primul reactor nuclear care va alimenta un centru de date Google va fi construit în Tennessee

Kairos Power și Google au anunțat luni că vor implementa un reactor nuclear avansat, Hermes 2, conectat la rețeaua electrică a Tennessee Valley Authority (TVA) până în 2030. TVA a convenit să cumpere până la 50 de megawați de energie de la acest reactor, fiind prima companie de utilități din Statele Unite care semnează un contract de achiziție de energie cu un reactor avansat de tip Hermes 2, potrivit CNBC.

Hermes 2 reprezintă prima implementare a acordului semnat anul trecut între Kairos și Google pentru lansarea tehnologiei nucleare a startup-ului la scară comercială. Reactorul va avea o producție echivalentă cu consumul a aproximativ 36.000 de locuințe și va furniza energie pentru centrele de date Google din comitatul Montgomery, Tennessee, și comitatul Jackson, Alabama.

Potrivit reprezentanților companiilor, costul și riscul financiar al proiectului vor fi suportate de Kairos și Google, în timp ce TVA va asigura fluxul de venituri necesar pentru operarea centralei prin contractul de achiziție de energie.

Construcția de centrale nucleare în SUA a încetinit semnificativ în ultimii ani din cauza depășirilor mari de costuri și întârzierilor. Ultimele două reactoare construite la centrala Vogtle din Georgia au costat cu 18 miliarde de dolari mai mult decât era prevăzut și au intrat în funcțiune cu șapte ani întârziere, contribuind la falimentul Westinghouse.

Kairos și alte startup-uri mizează pe centrale mai mici, considerate mai rapide și mai facil de construit decât reactoarele mari, pentru a relansa construcția nucleară în SUA.

Google și alte companii de tehnologie investesc în reactoare avansate pentru a asigura energie fiabilă și fără emisii de carbon, necesară funcționării centrelor de date și pentru respectarea obiectivelor de mediu.

Google a plasat comenzi la Kairos pentru reactoare care totalizează 500 de megawați, cu planuri de intrare în funcțiune până în 2035.

Hermes 2 folosește sare lichidă drept agent de răcire, în loc de apă ușoară, permițând funcționarea la presiune apropiată de cea atmosferică. Aceasta reduce necesarul de materiale și costurile asociate, oferind în același timp avantaje de siguranță. Reactorul de 50 de megawați este mult mai mic decât reactoarele standard din SUA, care produc în medie 1.000 de megawați. La lansarea comercială, Hermes 2 va ajunge la o capacitate de 75 de megawați.

