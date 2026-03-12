Primul mesaj public al liderului suprem iranian: Mojtaba Khamenei spune că strâmtoarea Ormuz va fi închisă și transmite un avertisment SUA

În primul său mesaj ca lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei a transmis că strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână închisă pentru a servi drept instrument de presiune și a avertizat că bazele americane din regiune vor fi atacate în continuare.

Într-o declaraţie citită la televiziunea națională de un prezentator, Mojtaba Khamenei – despre care se ştie că a fost rănit în atacurile americano-israeliene din prima zi a războiului – a făcut apel la unitatea poporului iranian. „Iranul nu se va abţine de la a răzbuna sângele martirilor săi”, a avertizat Mojtaba Khamenei, potrivit news.ro. Noul lider suprem a declarat că ţara sa va cere „despăgubiri de la duşmanii săi sau le va distruge bunurile în consecinţă”.

Mesajul conţine şi un avertisment că toate bazele americane din regiune trebuie închise, altfel „vor fi atacate”. În mesajul său, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a afirmat că Teheranul crede în „prietenia” cu vecinii săi, subliniind că ţara sa vizează doar bazele americane din aceste ţări.

„Am avut relaţii bune cu toate aceste 15 ţări vecine… am vizat doar aceste baze militare şi vom continua, va trebui să continuăm şi să facem acest lucru. Aceste ţări trebuie să-şi clarifice datoria faţă de invadatorii patriei noastre iubite şi ucigaşii poporului nostru”, a adăugat el, spunând că recomandă închiderea bazelor americane „cât mai curând posibil”.

Ayatollahul Mojtaba Khamanei a avertizat SUA şi Israelul că trebuie să plătească „despăgubiri” pentru acţiunile lor din Iran. El nu a menţionat numele celor două ţări, referindu-se la ele doar ca fiind „inamicul”.

„Vom cere despăgubiri de la inamic. Dacă nu vom obţine despăgubiri de la inamic, le vom distruge proprietăţile în aceeaşi măsură în care ei le-au distrus pe ale noastre”, a declarat noul lider suprem al Iranului.

El nu a apărut în public în zilele de după anunţarea numirii sale în cea mai înaltă funcţie a ţării. O sursă familiarizată cu situaţia a declarat pentru CNN că liderul suprem a suferit o fractură la picior şi alte leziuni minore în prima zi a campaniei de bombardamente americano-israeliene.

