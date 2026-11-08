Primul exercițiu militar al Coaliției de Voință: 2.800 de militari din zece țări se antrenează în Polonia, la 100 km de granița ucraineană

Aproximativ 2.800 de militari din zece țări aliate ale Ucrainei urmează să participe pentru prima oară, în perioada 9-22 noiembrie, în cadrul așa-numitei Forțe Multinaționale pentru Ucraina (MNF-U), la exercițiul militar ”Koalicja” (coaliția, în poloneză), în Polonia, pentru a-și testa capacitatea de a se desfășura și de a opera împreună pe teren.

Acesta este primul exercițiu militar al Forței Multinaționale pentru Ucraina. Franța și Marea Britanie vor conduce acest test conceput pentru a observa capacitatea militarilor de a opera împreună.

Forța Multinațională pentru Ucraina, înființată în martie 2025 sub egida formatului internațional ”Coaliția de Voință”, care reunește aliații Kievului, e gândită să fie desfășurată rapid, în cazul semnării unui armistițiu cu, pentru a ajuta Ucraina să descurajeze orice formă de agresiune din partea Rusiei.

Din ce țări provin militarii participanți la exercițiu. Contribuția României

Cele 10 țări din care provin militarii participanți la test sunt aliați ai Kievului: pe lângă Franța și Marea Britanie, vorbim de militari din Germania, Belgia, Spania, Estonia, Lituania, Olanda. Și Turcia ar urma să aibă rolul său, însă în ceea ce privește componenta maritimă.

De notat că România contribuie și ea la Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, cu un număr de până la 20 de militari români (personal de stat major) în cadrul Comandamentului operațional pentru Forța Multinațională. Structura de comandă își va desfășura activitatea în Franța și Marea Britanie, „la mii de kilometri distanță de linia frontului”, astfel că personalul militar român care va participa la Forța Multinațională va fi implicat exclusiv în activități de planificare, comandă și control. Practic, cei 20 de militari vor rămâne la comandamentele Coaliției de Voință din Franța și Marea Britanie până când se va semna un acord de pace în Ucraina.

Revenind la exercițiul din Polonia, Franța va participa cu 1.100 de soldați iar Regatul Unit cu 300 de militari. Alături de militarii din celelalte țări, aceștia vor fi desfășurați în orașul Nowa Deba, un important centru de instruire militară din sud-estul Poloniei, situat la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Ucraina.

Forța Multinațională pentru Ucraina e gândită să asigure, după semnarea unei „păci juste și durabile”, descurajarea oricărei alte forme de agresiune din partea Federației Ruse, constituind parte din garanțiile de securitate pentru Kiev. De asemenea, ea e menită să contribuie la redresarea economică a țării, în special prin securizarea Mării Negre pentru exporturile agricole ucrainene și redeschiderea spațiului său aerian.

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