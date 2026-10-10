Primul ETF pe acțiuni poloneze de la Bursa de Valori București: investitorii pot lua expunere pe cele mai mari 30 de companii din Polonia

InterCapital, principalul furnizor de servicii de investiții din Europa de Sud-Est, prezent pe bursa locală cu mai multe instrumente financiare de tip Exchange Traded Fund (ETF), va lansa luni primul ETF de la Bursa de Valori București (BVB) care urmărește indicele WIG30 Total Return din Polonia.

WIG30 Total Return este indicele extins principal al bursei de valori de la Varșovia, iar investitorii de la București vor putea lua expunere, prin achiziția unităților de fond ale ETF-ului, pe acțiunile principalelor companii listate din Polonia.

”INTERCAPITAL POLAND WIG30TR UCITS ETF urmărește performanța indicelui WIG30TR (varianta Total Return a indicelui WIG30). Acesta reunește cele mai lichide 30 de companii listate din Polonia și include reinvestirea dividendelor brute oferite de acestea. Constituenții indicelui reprezintă principalele sectoare ale economiei poloneze”, se arată într-un comunicata al BVB.

Acesta va fi cel de-al cincilea ETF lansat de InterCapital ETF la BVB și se va tranzacționa sub simbolul bursier ICWIGETF. ETF-ul va completa fondurile ETF existente ale Intercapital care oferă expunere la acțiuni românești, slovene și croate, precum și la obligațiuni guvernamentale românești denominate în euro.

Printre cele mai importante companii incluse în WIG30TR se numără grupul energetic și petrolier de stat ORLEN, cea mai mare bancă poloneză PKO Bank Polski, Bank Pekao, asigurătorul PZU și producătorul de cupru KGHM. Indicele include însă și companii mari din retail și tehnologie, precum Allegro, una dintre principalele platforme de comerț electronic din regiune, retailerul de modă LPP, lanțul de magazine Dino Polska și producătorul de jocuri CD Projekt.

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