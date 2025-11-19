Primul credit de 1 mld. dolari acordat de guvernul SUA pentru dezvoltarea energiei nucleare

Administrația Trump a reconsiderat energia nucleară, alocând fonduri pentru dezvoltarea atât a reactoarelor clasice cât și a celor de nouă generație, mici și modulare – SMR. Marți a fost acordat primul credit federal pentru creșterea capacității de producție de energie în reactoare nucleare.

Constellation Energy a obținut un împrumut de 1 miliard de dolari de la Biroul de Programe de Împrumuturi al Departamentului de Energie al SUA pentru repornirea reactorului Unității 1 al Centralei Nucleare „Three Mile Island” din Pensilvania, redenumită recent „Centrul de Energie Curată Crane”. Compania a anunțat că va cheltui aproximativ 1,6 miliarde de dolari pentru a reporni centrala în 2027, relatează Wall Street Journal.

La sfârșitul anului 2024, Constellation a semnat un contract de 16 miliarde de dolari cu Microsoft pentru a reporni reactorul închis din 2019, cu o putere instalată de 835 MW, și care va alimenta timp de 20 de ani centrele de date al companiei tehnologice. Cealaltă unite a centralei nucleare a fost închis în 1979, după ce un accident grav a afectat dezvoltarea industriei nucleare.

Cererea de energie electrică din SUA este în creștere pentru prima dată după două decenii, datorită dezvoltării centrelor de date, mari consumatoare de energie, necesare inteligenței artificiale. Energia nucleară, considerată curată, a devenit o opțiune pentru companiile tehnologice care necesită surse de energie în bandă, dar care să nu polueze. Criticii subliniază însă că încă nu s-au găsit spații de depozitare permanente pentru deșeurile radioactive.

Greg Beard, șeful Biroului de Programe de Împrumuturi (LPO) al Departamentului de Energie, a declarat că repornirea ar sprijini rețeaua regională de transport a energiei. „Acest tip de energie este important deoarece este o energie în bandă, stabilă și accesibilă”, a declarat Beard reporterilor.

WSJ notează că „acordul prevede ca Constellation să reabiliteze reactorul funcțional al centralei, care era prea costisitor de operat și a fost închis în 2019. Energia generată va fi vândută către Microsoft în cadrul unui contract încheiat pe 20 de ani. Industria tehnologică are o cerere aproape insațiabilă de energie electrică 24 de ore pe zi pentru centrele de date bazate pe inteligență artificială.” Împreună cu energia curată, proiectul va consolida fiabilitatea rețelei și va crea peste 600 de locuri de muncă.

Thomas Hochman, director de politici energetice și de infrastructură la Fundația pentru Inovație Americană, remarcă mai multe puncte importante ale celei mai recente tranzacții LPO încheiate, în special faptul că este „cu adevărat primul împrumut LPO care abordează problema creșterii capacității de producție energie electrică determinate de inteligența artificială”. El a mai spus că este o colaborare inovatoare între o firmă de tehnologie și un producător de energie și reprezintă mișcarea continuă a sectorului tehnologic în spațiul infrastructurii.

